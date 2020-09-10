https://ria.ru/20200910/dnr-1577047575.html

В ДНР назвали слова украинского депутата о детях Донбасса верхом цинизма

Высказывание украинского депутата о "немытых и нечесаных" детях Донбасса является верхом цинизма и лицемерия, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T16:06

2020-09-10T16:06

2020-09-10T16:06

валерий скороходов

ситуация в днр и лнр

донецкая областная военно-гражданская администрация

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

верховная рада украины

донецкая область

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<strong>ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Высказывание украинского депутата о "немытых и нечесаных" детях <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> является верхом цинизма и лицемерия, считает депутат Народного совета самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-skorokhodov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Скороходов</a>.Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными". Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> ответила, что ее муж был заместителем главы <a href="http://ria.ru/organization_Doneckaja_oblastnaja_voenno-grazhdanskaja_administracija/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой областной военно-гражданской администрации</a>, и она "объездила всю Донецкую область"."Высказывания депутата от партии "Слуга Народа" не только абсолютно некорректны с точки зрения общечеловеческой морали, они безграмотны с политической, социальной и исторической позиций", - заявил РИА Новости Скороходов.По его словам, подобные высказывания от представителя правящей партии – "это верх цинизма и лицемерия", поскольку именно от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> "зависит, когда наступит мир в Донбассе, когда будут приняты политические части минских договоренностей, принят особый статус для Донбасса и выполнены все остальные пункты соглашений"."Во-вторых, почему Янченко считает, что дети в ДНР "немытые и нечесаные"? Она говорит, что объездила всю <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Донецкую область</a>, но позвольте! Это населенные пункты подконтрольные именно <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Для нас чужих детей не бывает в принципе. И нам больно слышать, что на территориях, подконтрольных <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a>, наши, подчеркну, именно наши дети волей судьбы и таких политиков, как Янченко, оказавшиеся в беде, немыты и нечесаны", - отметил Скороходов.По его словам, в ДНР, несмотря на продолжающийся конфликт и обстрелы со стороны украинских силовиков, "к детям проявляется максимальное внимание и забота"."А сама парламентарий вместо того, чтобы такими высказываниями продолжать разжигание вражды и ненависти, лучше бы занялась своими непосредственными обязанностями и в стенах Верховной Рады сделала всё для приближения мира", - добавил Скороходов.

https://ria.ru/20200909/donbass-1577007349.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий скороходов, ситуация в днр и лнр, донецкая областная военно-гражданская администрация, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховная рада украины, донецкая область, киев, в мире