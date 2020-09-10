Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/dnr-1577047575.html
В ДНР назвали слова украинского депутата о детях Донбасса верхом цинизма
Высказывание украинского депутата о "немытых и нечесаных" детях Донбасса является верхом цинизма и лицемерия, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:06
2020-09-10T16:06
валерий скороходов
ситуация в днр и лнр
донецкая областная военно-гражданская администрация
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
верховная рада украины
донецкая область
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_0:80:3072:1808_1400x0_80_0_0_f193bd54ca16e92c21d6055ecbea84ff.jpg
<strong>ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Высказывание украинского депутата о "немытых и нечесаных" детях <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасса</a> является верхом цинизма и лицемерия, считает депутат Народного совета самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-skorokhodov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Скороходов</a>.Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными". Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> ответила, что ее муж был заместителем главы <a href="http://ria.ru/organization_Doneckaja_oblastnaja_voenno-grazhdanskaja_administracija/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой областной военно-гражданской администрации</a>, и она "объездила всю Донецкую область"."Высказывания депутата от партии "Слуга Народа" не только абсолютно некорректны с точки зрения общечеловеческой морали, они безграмотны с политической, социальной и исторической позиций", - заявил РИА Новости Скороходов.По его словам, подобные высказывания от представителя правящей партии – "это верх цинизма и лицемерия", поскольку именно от <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> "зависит, когда наступит мир в Донбассе, когда будут приняты политические части минских договоренностей, принят особый статус для Донбасса и выполнены все остальные пункты соглашений"."Во-вторых, почему Янченко считает, что дети в ДНР "немытые и нечесаные"? Она говорит, что объездила всю <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Донецкую область</a>, но позвольте! Это населенные пункты подконтрольные именно <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Для нас чужих детей не бывает в принципе. И нам больно слышать, что на территориях, подконтрольных <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a>, наши, подчеркну, именно наши дети волей судьбы и таких политиков, как Янченко, оказавшиеся в беде, немыты и нечесаны", - отметил Скороходов.По его словам, в ДНР, несмотря на продолжающийся конфликт и обстрелы со стороны украинских силовиков, "к детям проявляется максимальное внимание и забота"."А сама парламентарий вместо того, чтобы такими высказываниями продолжать разжигание вражды и ненависти, лучше бы занялась своими непосредственными обязанностями и в стенах Верховной Рады сделала всё для приближения мира", - добавил Скороходов.
https://ria.ru/20200909/donbass-1577007349.html
2
донецкая народная республика
донецкая область
киев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_80:0:2811:2048_1400x0_80_0_0_7208107fa5ea328f44efe3b14fd50048.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий скороходов, ситуация в днр и лнр, донецкая областная военно-гражданская администрация, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховная рада украины, донецкая область, киев, в мире

В ДНР назвали слова украинского депутата о детях Донбасса верхом цинизма

16:06 10.09.2020
5232
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Высказывание украинского депутата о "немытых и нечесаных" детях Донбасса является верхом цинизма и лицемерия, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Валерий Скороходов.
Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными". Ведущая передачи поинтересовалась у Янченко, почему она так охарактеризовала детей этого региона. На это депутат Верховной рады ответила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, и она "объездила всю Донецкую область".
"Высказывания депутата от партии "Слуга Народа" не только абсолютно некорректны с точки зрения общечеловеческой морали, они безграмотны с политической, социальной и исторической позиций", - заявил РИА Новости Скороходов.
По его словам, подобные высказывания от представителя правящей партии – "это верх цинизма и лицемерия", поскольку именно от Киева "зависит, когда наступит мир в Донбассе, когда будут приняты политические части минских договоренностей, принят особый статус для Донбасса и выполнены все остальные пункты соглашений".
"Во-вторых, почему Янченко считает, что дети в ДНР "немытые и нечесаные"? Она говорит, что объездила всю Донецкую область, но позвольте! Это населенные пункты подконтрольные именно Украине. Для нас чужих детей не бывает в принципе. И нам больно слышать, что на территориях, подконтрольных ВСУ, наши, подчеркну, именно наши дети волей судьбы и таких политиков, как Янченко, оказавшиеся в беде, немыты и нечесаны", - отметил Скороходов.
По его словам, в ДНР, несмотря на продолжающийся конфликт и обстрелы со стороны украинских силовиков, "к детям проявляется максимальное внимание и забота".
"А сама парламентарий вместо того, чтобы такими высказываниями продолжать разжигание вражды и ненависти, лучше бы занялась своими непосредственными обязанностями и в стенах Верховной Рады сделала всё для приближения мира", - добавил Скороходов.
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 19:53
В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе
5620132
Обсудить 2
Валерий СкороходовСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая областная военно-гражданская администрацияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДонецкая областьКиевВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие украинской армии
ДНР обвинила Киев в срыве совместной инспекции позиций силовиков
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
Киев назвал причину отмены инспекции позиций силовиков в Донбассе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Грызлов обвинил Украину в срыве договоренности по инспекции в Донбассе
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын Во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Трамп рассказал о здоровье Ким Чен Ына
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Пресс-конференция членов координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова и в Киеве
Оппозиционеры Родненков и Кравцов планируют "ярко" вернуться в Белоруссию
Принц Гарри и Меган Маркл
В Netflix подтвердили, что Меган Маркл не вернется к актерской карьере
Дмитрий Козак
Источник рассказал, как Козак предотвратил эскалацию в Донбассе
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
В ЛНР ответили на слова украинского депутата о немытых детях в Донбассе
Алексей Навальный
Постпред при ОЗХО: Россия готова к действиям ФРГ в рамках организации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния