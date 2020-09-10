https://ria.ru/20200910/dezinformatsiya-1577061438.html

Глава минфина США прокомментировал новые санкции против россиян

США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T19:31

2020-09-10T19:31

2020-09-10T22:14

россия

стивен мнучин

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной системы, заявил министр финансов США <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Мнучин</a>.В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы."США будут продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте американского минфина.Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> ранее два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, и в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html

https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html

3

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен мнучин, дональд трамп, джо байден, сша, в мире