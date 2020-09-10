Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/dezinformatsiya-1577061438.html
Глава минфина США прокомментировал новые санкции против россиян
США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T19:31
2020-09-10T22:14
россия
стивен мнучин
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150865/99/1508659987_0:285:5472:3363_1400x0_80_0_0_9418c974f5f825dcfce36c3dfd1722d3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной системы, заявил министр финансов США <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Мнучин</a>.В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы."США будут продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте американского минфина.Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> ранее два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, и в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>.
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576790829.html
https://ria.ru/20200904/vybory-1576805780.html
3
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150865/99/1508659987_304:0:5168:3648_1400x0_80_0_0_07061eedd0bbdd0ed59d8a5f33c7ccc0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, стивен мнучин, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Глава минфина США прокомментировал новые санкции против россиян

19:31 10.09.2020 (обновлено: 22:14 10.09.2020)
2711
© AP Photo / John LocherГлава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / John Locher
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять "российским кампаниям по дезинформации", направленным на подрыв американской избирательной системы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
В четверг США ввели санкции в отношении трех россиян и гражданина Украины за приписываемое им "вмешательство" в американские выборы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 16:59
Лавров удивился идее США наказать Россию за будущее вмешательство
"США будут продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте американского минфина.
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
Джо Байден на съезде Демократической партии - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 22:52Президентские выборы в США - 2020
Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США
48220717
Обсудить 3
РоссияСтивен МнучинДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель назвала инцидент с Навальным весомой проблемой для Европы
Алексей Навальный
В ОЗХО не получили материалы по Навальному от ФРГ, заявил постпред России
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Минюст предложил возбудить дисциплинарное дело против Добровинского
Флаги России и ЕС
Эксперт назвал причину продления Евросоюзом антироссийских санкций
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики открыли огонь по позициям ЛНР
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Чехия отвергла встречу Вишеградской группы с белорусской оппозицией
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Библиотеке имени Никсона в Калифорнии
Помпео прокомментировал введение новых санкций против россиян
Герб Федеративной Республики Германия на посольстве Германии в РФ в Москве
Минюст провел встречу с представителем посольства Германии в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Член совета оппозиции назвал сроки ухода Лукашенко с поста президента
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Пушков оценил решение Литвы признать Тихановскую президентом Белоруссии
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Ларису Долину поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
Лента новостейМолния