На Камчатке до конца года сдадут в эксплуатацию четыре детсада
© Фото : правительство Камчатского краяНовый детский сад в селе Тиличики Камчатского края
© Фото : правительство Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. До конца года в Камчатском крае планируется сдать в эксплуатацию четыре детских сада, один из них – на севере края, в селе Тиличики, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, детсад на 150 мест в Тиличиках практически готов, там уже установлены прогулочные веранды и малые игровые формы, осталось озеленить территорию. К 15 октября ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
© Фото : правительство Камчатского краяНовый детский сад в селе Тиличики Камчатского края
© Фото : правительство Камчатского края
Новый детский сад в селе Тиличики Камчатского края
"Тиличики имеют свою особую историю, связанную с землетрясением 2006 года, когда была разрушена значительная часть села. Мы видим, что в верхней части идет активное развитие. Сейчас заканчивается строительство нового детского сада, который завершит развитие социальной сферы, и мы сможем здесь объединить всю сферу, связанную с образованием и дошкольным воспитанием детей", — цитирует пресс-служба слова врио губернатора Владимира Солодова, который вернулся из поездки на север Камчатского края.
Кроме Тиличиков, дошкольное учреждение на 200 мест будет в поселке Ключи Усть-Камчатского района. Еще два сада на 260 и 150 мест строятся в городе Елизово.
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