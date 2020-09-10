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Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20200910/detsad-1577028163.html
На Камчатке до конца года сдадут в эксплуатацию четыре детсада
До конца года в Камчатском крае планируется сдать в эксплуатацию четыре детских сада, один из них – на севере края, в селе Тиличики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:37
2020-09-10T12:37
камчатский край
владимир солодов
елизово
усть-камчатский район
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости</strong>. До конца года в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> планируется сдать в эксплуатацию четыре детских сада, один из них – на севере края, в селе Тиличики, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона. По его словам, детсад на 150 мест в Тиличиках практически готов, там уже установлены прогулочные веранды и малые игровые формы, осталось озеленить территорию. К 15 октября ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию."Тиличики имеют свою особую историю, связанную с землетрясением 2006 года, когда была разрушена значительная часть села. Мы видим, что в верхней части идет активное развитие. Сейчас заканчивается строительство нового детского сада, который завершит развитие социальной сферы, и мы сможем здесь объединить всю сферу, связанную с образованием и дошкольным воспитанием детей", — цитирует пресс-служба слова врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>, который вернулся из поездки на север Камчатского края. Кроме Тиличиков, дошкольное учреждение на 200 мест будет в поселке Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a>. Еще два сада на 260 и 150 мест строятся в городе <a href="http://ria.ru/location_Yelizovo/" target="_blank" data-auto="true">Елизово</a>.
https://ria.ru/20190930/1559272986.html
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владимир солодов, елизово, усть-камчатский район

На Камчатке до конца года сдадут в эксплуатацию четыре детсада

12:37 10.09.2020
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© Фото : правительство Камчатского краяНовый детский сад в селе Тиличики Камчатского края
Новый детский сад в селе Тиличики Камчатского края - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : правительство Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости. До конца года в Камчатском крае планируется сдать в эксплуатацию четыре детских сада, один из них – на севере края, в селе Тиличики, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, детсад на 150 мест в Тиличиках практически готов, там уже установлены прогулочные веранды и малые игровые формы, осталось озеленить территорию. К 15 октября ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
© Фото : правительство Камчатского краяНовый детский сад в селе Тиличики Камчатского края
Новый детский сад в селе Тиличики Камчатского края - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Фото : правительство Камчатского края
Новый детский сад в селе Тиличики Камчатского края
"Тиличики имеют свою особую историю, связанную с землетрясением 2006 года, когда была разрушена значительная часть села. Мы видим, что в верхней части идет активное развитие. Сейчас заканчивается строительство нового детского сада, который завершит развитие социальной сферы, и мы сможем здесь объединить всю сферу, связанную с образованием и дошкольным воспитанием детей", — цитирует пресс-служба слова врио губернатора Владимира Солодова, который вернулся из поездки на север Камчатского края.
Кроме Тиличиков, дошкольное учреждение на 200 мест будет в поселке Ключи Усть-Камчатского района. Еще два сада на 260 и 150 мест строятся в городе Елизово.
Вулкан Корякский и Петропавловск-Камчатский - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 12:48Камчатский край
На Камчатке в рамках нацпроекта построят детский сад
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Камчатский крайВладимир СолодовЕлизовоУсть-Камчатский район
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