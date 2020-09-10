https://ria.ru/20200910/detsad-1577028163.html

На Камчатке до конца года сдадут в эксплуатацию четыре детсада

До конца года в Камчатском крае планируется сдать в эксплуатацию четыре детских сада, один из них – на севере края, в селе Тиличики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:37

2020-09-10T12:37

2020-09-10T12:37

камчатский край

владимир солодов

елизово

усть-камчатский район

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сен - РИА Новости</strong>. До конца года в <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатском крае</a> планируется сдать в эксплуатацию четыре детских сада, один из них – на севере края, в селе Тиличики, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона. По его словам, детсад на 150 мест в Тиличиках практически готов, там уже установлены прогулочные веранды и малые игровые формы, осталось озеленить территорию. К 15 октября ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию."Тиличики имеют свою особую историю, связанную с землетрясением 2006 года, когда была разрушена значительная часть села. Мы видим, что в верхней части идет активное развитие. Сейчас заканчивается строительство нового детского сада, который завершит развитие социальной сферы, и мы сможем здесь объединить всю сферу, связанную с образованием и дошкольным воспитанием детей", — цитирует пресс-служба слова врио губернатора <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Солодова</a>, который вернулся из поездки на север Камчатского края. Кроме Тиличиков, дошкольное учреждение на 200 мест будет в поселке Ключи <a href="http://ria.ru/location_Ust_Kamchatskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Камчатского района</a>. Еще два сада на 260 и 150 мест строятся в городе <a href="http://ria.ru/location_Yelizovo/" target="_blank" data-auto="true">Елизово</a>.

https://ria.ru/20190930/1559272986.html

елизово

усть-камчатский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир солодов, елизово, усть-камчатский район