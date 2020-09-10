Младенцы признаны потерпевшими по громкому делу о суррогатном материнстве
Младенец . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Младенцев начали признавать потерпевшими по громкому уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Игорь Трунов.
"Потерпевшими признаны трое детей из Видновского спецдетдома, а их представитель - сотрудник опеки. При живых родителях, свидетельства о рождении выданы Хамовническим ЗАГСом - не оспорены и не отменены", - возмутился Трунов.
Всего в деле фигурирует 11 детей, но адвокат, по собственным словам, пока видел постановление о признании потерпевшими лишь трех.
Детей изъяли в рамках резонансного расследования, начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. Все младенцы отправлены в детские дома на время следствия.
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Обвиняемыми по этому делу проходит восемь фигурантов, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" Владислав Мельников и три врача.
По данным следствия, в 2014-2020 годах эти люди с привлечением частных медицинских центров "на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей". Следствие квалифицировало их действия как торговлю людьми.
Одним из людей, воспользовавшихся этой схемой, оказался известный филиппинский политик, вице-спикер Палаты представителей (нижняя палата парламента) Фредениль Эрнаес Кастро. Как отмечал адвокат, Кастро и его жена - родители близнецов, помещенных сейчас в Видновский дом ребенка.
Кастро пытался обжаловать изъятие младенцев через Басманный суд Москвы, но тот отклонил его иск. При этом, как заявлял адвокат, суррогатная мать детей, гражданка Украины, была согласна с условиями сделки, а до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у семьи политика родилось еще пять детей.
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