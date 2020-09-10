https://ria.ru/20200910/deti-1577044098.html

Младенцы признаны потерпевшими по громкому делу о суррогатном материнстве

Младенцев начали признавать потерпевшими по громкому уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Игорь... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:21

2020-09-10T15:21

2020-09-10T15:21

обнаружение детей в московской квартире

игорь трунов

украина

филиппины

видное

происшествия

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Младенцев начали признавать потерпевшими по громкому уголовному делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщил РИА Новости в четверг адвокат <a href="http://ria.ru/person_Igor_Trunov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Трунов</a>.Всего в деле фигурирует 11 детей, но адвокат, по собственным словам, пока видел постановление о признании потерпевшими лишь трех.Детей изъяли в рамках резонансного расследования, начатого после смерти младенца в подмосковном поселке. Следствие выяснило, что детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области. Все младенцы отправлены в детские дома на время следствия.Обвиняемыми по этому делу проходит восемь фигурантов, в том числе гендиректор "Европейского центра суррогатного материнства" Владислав Мельников и три врача.По данным следствия, в 2014-2020 годах эти люди с привлечением частных медицинских центров "на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей". Следствие квалифицировало их действия как торговлю людьми.Одним из людей, воспользовавшихся этой схемой, оказался известный филиппинский политик, вице-спикер Палаты представителей (нижняя палата парламента) Фредениль Эрнаес Кастро. Как отмечал адвокат, Кастро и его жена - родители близнецов, помещенных сейчас в Видновский дом ребенка.Кастро пытался обжаловать изъятие младенцев через Басманный суд Москвы, но тот отклонил его иск. При этом, как заявлял адвокат, суррогатная мать детей, гражданка <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, была согласна с условиями сделки, а до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у семьи политика родилось еще пять детей.

https://ria.ru/20200724/1574823442.html

https://ria.ru/20200818/1575931832.html

украина

филиппины

видное

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обнаружение детей в московской квартире, игорь трунов, украина, филиппины, видное, происшествия