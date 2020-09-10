https://ria.ru/20200910/britneyspears-1576994005.html

Бритни Спирс объяснила, почему ходит в одной и той же одежде

Американская певица Бритни Спирс ответила подписчикам в сторис инстаграма на один из самых часто задаваемых вопросов в соцсети и объяснила, почему появляется на РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T00:27

2020-09-10T00:27

2020-09-10T00:27

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бритни спирс

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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Американская певица Бритни Спирс ответила подписчикам в сторис инстаграма на один из самых часто задаваемых вопросов в соцсети и объяснила, почему появляется на снимках в одной и той же одежде. Обладательница премии "Грэмми" не рассказала, в чем его суть, но пообещала, что в будущем все смогут узнать о нем намного больше в инстаграме. В издании Daily Mail<a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8711867/Britney-Spears-defends-wearing-17-times-repetitive-posts-Project-Rose.html" target="_blank"> уточняют</a>, в конце августа певица упоминала о загадочном фотопроекте с похожим названием. Тогда она его обозначила, как "Just a touch of rose ("Прикосновение розы")". Начиная с марта Бритни Спирис часто размещает посты с изображением роз (как цветы связаны с тем, что певица носит одну и ту же одежду, — пока неизвестно). Какие-то публикации она дополняет эмоджи в виде этого цветка, а к некоторым придумывает загадочные надписи, например: "Некоторые говорят, что чувствуют аромат роз, когда молятся или медитируют. Вы знали об этом? Я вот тоже нет. Считается, что ангелы используют этот аромат как знак своего духовного присутствия, так как розы обладают самым высоким энергетическим полем из всех цветов на Земле".

https://ria.ru/20200826/opeka-1576286853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бритни спирс