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https://ria.ru/20200910/britneyspears-1576994005.html
Бритни Спирс объяснила, почему ходит в одной и той же одежде
Американская певица Бритни Спирс ответила подписчикам в сторис инстаграма на один из самых часто задаваемых вопросов в соцсети и объяснила, почему появляется на РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T00:27
2020-09-10T00:27
стиль жизни
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звезды
бритни спирс
культура
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> Американская певица Бритни Спирс ответила подписчикам в сторис инстаграма на один из самых часто задаваемых вопросов в соцсети и объяснила, почему появляется на снимках в одной и той же одежде. Обладательница премии "Грэмми" не рассказала, в чем его суть, но пообещала, что в будущем все смогут узнать о нем намного больше в инстаграме. В издании Daily Mail<a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8711867/Britney-Spears-defends-wearing-17-times-repetitive-posts-Project-Rose.html" target="_blank"> уточняют</a>, в конце августа певица упоминала о загадочном фотопроекте с похожим названием. Тогда она его обозначила, как "Just a touch of rose ("Прикосновение розы")". Начиная с марта Бритни Спирис часто размещает посты с изображением роз (как цветы связаны с тем, что певица носит одну и ту же одежду, — пока неизвестно). Какие-то публикации она дополняет эмоджи в виде этого цветка, а к некоторым придумывает загадочные надписи, например: "Некоторые говорят, что чувствуют аромат роз, когда молятся или медитируют. Вы знали об этом? Я вот тоже нет. Считается, что ангелы используют этот аромат как знак своего духовного присутствия, так как розы обладают самым высоким энергетическим полем из всех цветов на Земле".
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, бритни спирс

Бритни Спирс объяснила, почему ходит в одной и той же одежде

00:27 10.09.2020
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс ответила подписчикам в сторис инстаграма на один из самых часто задаваемых вопросов в соцсети и объяснила, почему появляется на снимках в одной и той же одежде.
© Фото : britneyspears Сторис из инстаграма Бритни Спирс
Сторис из инстаграма Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : britneyspears
Сторис из инстаграма Бритни Спирс

"Многие говорят, что мои посты старые. Чтобы вы знали, ни одна из моих фотографий не старше месяца, — подчеркнула Спирс. — Да, я знаю. Я надевала один и тот же топ 17 раз. Однако это нужно для проекта Project rose ("Проект роза")".

Обладательница премии "Грэмми" не рассказала, в чем его суть, но пообещала, что в будущем все смогут узнать о нем намного больше в инстаграме.
В издании Daily Mail уточняют, в конце августа певица упоминала о загадочном фотопроекте с похожим названием. Тогда она его обозначила, как "Just a touch of rose ("Прикосновение розы")".
Начиная с марта Бритни Спирис часто размещает посты с изображением роз (как цветы связаны с тем, что певица носит одну и ту же одежду, — пока неизвестно).
Какие-то публикации она дополняет эмоджи в виде этого цветка, а к некоторым придумывает загадочные надписи, например: "Некоторые говорят, что чувствуют аромат роз, когда молятся или медитируют. Вы знали об этом? Я вот тоже нет. Считается, что ангелы используют этот аромат как знак своего духовного присутствия, так как розы обладают самым высоким энергетическим полем из всех цветов на Земле".
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 03:44Культура
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