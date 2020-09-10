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Звезды и фанаты поддержали Абдразакова после отмены спектакля в Большом

Друзья, коллеги и зрители поддерживают оперного певца Ильдара Абдразакова, у которого выявлен коронавирус, а все спектакли "Дон Карлос" с участием артиста в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T17:47

2020-09-10T17:47

2020-09-10T17:48

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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>Друзья, коллеги и зрители поддерживают оперного певца Ильдара Абдразакова, у которого выявлен коронавирус, а все спектакли "Дон Карлос" с участием артиста в Большом театре были отменены.Постановкой 2013 года ГАБТ отрыл оперный сезон, но после двух показов 6 и 8 сентября, оперу Джузеппе Верди сняли из афиши из-за его положительного теста на COVID.Пресс-атташе театра Катерина Новикова сообщила РИА Новости, что будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у Абдразакова коронавируса. "Но спектакль с его участием отменен, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", — отметила Новикова.При этом другие спектакли, заявленные в афише, отменяться не будут.Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь Абдразакова, певец, который исполняет роль испанского короля Филиппа II, по понятным причинам не дает комментариев. "Сейчас будем ждать результатов второго теста, которые должны быть через пару дней", — сказала она.В официальном инстаграме певца размещен пост, в котором он рассказал, что позавчера вечером, после второго спектакля "Дон Карлос" он почувствовал себя неважно, у него поднялась небольшая температура и он решил повторно сдать тест на коронавирус."Сегодня утром пришел предварительный положительный результат. Мы провели два потрясающих спектакля 6 и 8 сентября. Открытие юбилейного 245-го сезона в Большом театре получилось без преувеличения грандиозным! Я был очень счастлив работать с моими дорогими друзьями. Самое главное — начало положено, а как мы все знаем: красота и искусство спасут мир!", — написал он.В комментариях к посту поклонники артиста и друзья желают ему скорейшего выздоровления."Выздоравливай наш король! Мы тебя очень любим и ждем новой встречи!", — написал Юсиф Эйвазов, который также задействован в постановке и играет Дона Карлоса."Боже мой, Мася! Держись! Лечись! Люблю!", — написала оперная певица Хибла Герзмава."Здоровья, братец! И это пройдет", — поддержал артиста актер Оскар Кучера."Ильдарчик, сил тебе и скорейшего выздоровления! Здоровья тебе и твоей семье!" — присоединилась к словам поддержки оперная певица Светлана Касьян."Береги себя, дорогой",— обратился к Ильдару Абдразакову испанский оперный певец Пласидо Доминго."О, ужас! Выздоравливай, талантище!" — написал дизайнер Игорь Гуляев.Поддержали артиста и зрители. "Уважаемый Ильдар! Скорейшего выздоровления, спасибо за потрясающий спектакль, и всегда ждем Вас на сцене. А теперь особенно сильно", — прокомментировала madre_dos."Ильдар, здоровья и сил! Выздоравливайте!" — присоединилась к обсуждению allaandreevaspb."Желаем вам крепкого здоровья! И чтобы Вы поскорее вернулись на сцену", — написала bublikstime."Все будет хорошо. Вы победите все неприятности. Главное, вовремя отследили. Да и такого сильного, оптимистичного, неунывающего хулиганистого парня болезнь пройдет мимо. Болезни таких людей как Вы боятся", — уверена milanakrivova. Некоторые артисты, которые выступали вместе с певцом, сделали публикации в соцсетях с поддержкой своего коллеги."К сожалению сегодняшний спектакль "Дон Карлос" в Большом театре состоятся не может. Спасибо всем артистам и музыкантам за два чудесных спектакля. Жаль, — третий был бы самым лучшим, но в следующий раз! Будьте здоровы. Театр переступит через этот вирус, живое искусство!", — поделилась впечатлениями Анна Нетребко, которая играет Елизавету Валуа."Отмена спектакля! Такое возможно только в период пандемии. Ильдар Амир, дорогой наш, несравненный, любимый ! Пусть все пройдет быстрее и легко! Посылаем тебе самые сильные и добрые флюиды для борьбы с болезнью! Все будет хорошо!", — написала Агенда Кулаева, которая исполняет роль княгини Эболи.Версия оперы "Дон Карлос" в постановке Адриана Нобула, которой открывался сезон, впервые была показана в 2013 году. "В "Доне Карлосе" есть жажда свободы, и я бы даже сказал, что дух восстания просто витает в воздухе", — приводили слова постановщика в ГАБТе.Для почти четырехчасовой оперы было сделано множество красочных костюмов (их автором стал немецкий художник Мориц Юнге)."Мне показалось естественным и логичным не переносить действие оперы в другое время. Если нам удастся воссоздать на сцене мир Испании XVI века, эта атмосфера сама по себе произведет шокирующее впечатление на современного зрителя, и не будет нужды прибегать к дополнительным режиссерским приемам", — уверен Нобул.

https://ria.ru/20200910/abdrazakov-1577035523.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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