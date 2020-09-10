Танковые части Белоруссии отработают оборону на западном направлении
12:10 10.09.2020 (обновлено: 12:22 10.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино"
МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Танковые части Белоруссии отработают ведение оборонительного боя на западном направлении в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.
"Девятого, десятого сентября в рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Западного оперативного командования сухопутных войск – ред.) проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы "ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом".
Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.
Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.