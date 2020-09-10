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Танковые части Белоруссии отработают оборону на западном направлении
Танковые части Белоруссии отработают ведение оборонительного боя на западном направлении в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила в четверг... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:10
2020-09-10T12:22
александр лукашенко
нато
польша
литва
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Танковые части <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> отработают ведение оборонительного боя на западном направлении в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы "ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом".Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii" target="_blank">минобороны</a> сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.Белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
https://ria.ru/20200904/nato-1576780852.html
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польша
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белоруссия
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александр лукашенко, нато, польша, литва, белоруссия, безопасность, в мире

Танковые части Белоруссии отработают оборону на западном направлении

12:10 10.09.2020 (обновлено: 12:22 10.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТанк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино"
Танк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 10 сен – РИА Новости. Танковые части Белоруссии отработают ведение оборонительного боя на западном направлении в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.

"Девятого, десятого сентября в рамках проводимой проверки боевой готовности на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский (Западного оперативного командования сухопутных войск – ред.) проводится батальонное тактическое учение с танковым батальоном 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы "ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом".
Ранее минобороны сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.
Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.
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Александр ЛукашенкоНАТОПольшаЛитваБелоруссияБезопасностьВ мире
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