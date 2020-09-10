https://ria.ru/20200910/boegotovnost-1577026944.html

Танковые части Белоруссии отработают оборону на западном направлении

Танковые части Белоруссии отработают ведение оборонительного боя на западном направлении в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила в четверг... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:10

2020-09-10T12:10

2020-09-10T12:22

александр лукашенко

нато

польша

литва

белоруссия

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152643/08/1526430869_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d3697ba163a10566755dff763b562400.jpg

<strong>МИНСК, 10 сен – РИА Новости.</strong> Танковые части <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> отработают ведение оборонительного боя на западном направлении в рамках проверки боеготовности Вооруженных сил, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны республики.Отмечается, что в ходе проводимых мероприятий личным составом будут отработаны вопросы "ведения оборонительного боя и проведены стрельбы из танка штатным снарядом".Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii" target="_blank">минобороны</a> сообщило, что в Белоруссии проводится комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса. В рамках проверки 28-31 августа прошли тактические учения. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны.Белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> ранее по итогам заседания Совбеза республики поручил минобороны следить за передвижением войск <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a> в Польше и Литве и "не стесняться" выводить на направления их передвижения свои подразделения.

https://ria.ru/20200904/nato-1576780852.html

1

польша

литва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, нато, польша, литва, белоруссия, безопасность, в мире