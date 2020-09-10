https://ria.ru/20200910/besporyadok-1577014631.html
Deutsche Bank предсказал приход "глобальной эпохи беспорядка"
На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит "век беспорядка". Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, пишет РБК. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T04:16
2020-09-10T04:16
2020-09-10T12:54
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в мире
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Миру предрекли "эпоху беспорядка"
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит "век беспорядка". Об этом говорится в исследовании <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a>, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.По прогнозу автора доклада Джима Рида и его коллег, характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> над экономикой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и это противостояние будут напоминать взаимоотношения Соединенных Штатов и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> времен холодной войны.Исследователи ожидают продолжения роста глобального долга, политики "вертолетных денег" от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с точки зрения их электорального веса. Также "век беспорядка" будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.Предположительно, "беспорядок" будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше.При этом авторы исследования призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, поскольку она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".
https://ria.ru/20200908/kitay-1576892761.html
https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html
Старик Ромуальдыч
Ну давайте хомячки, пойте, мол всё это путинская пропаганда, а а столп мировой демократии в лице США и его подпорок в лице единой Европы будет с уверенностью смотреть в светлое мировое завтра.
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Владимир Лушников
Банально идет третья мировая война, просто она чуток отличается от последней второй мировой!!! Фронты перекачивали на биржи, армии на площади "цветных революций и беспорядков", а контрудары и наступления осуществляются посредством санкций!!! Настоящая армия занята догонялками на самолетах и гонками на бронетранспортерах в той же Сирии!
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
deutsche bank , китай, ссср, сша, общество, в мире