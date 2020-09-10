https://ria.ru/20200910/besporyadok-1577014631.html

Deutsche Bank предсказал приход "глобальной эпохи беспорядка"

На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит "век беспорядка". Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, пишет РБК. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T04:16

2020-09-10T04:16

2020-09-10T12:54

deutsche bank

китай

ссср

сша

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Миру предрекли "эпоху беспорядка"

https://cdn22.img.ria.ru/images/149616/11/1496161131_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_2f98818ed6e94b0eb0e9427de0b0e036.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.</strong> На смену эпохи глобализации, которая длилась с 1980 года, приходит "век беспорядка". Об этом говорится в исследовании <a href="http://ria.ru/organization_Deutsche_Bank_AG/" target="_blank" data-auto="true">Deutsche Bank</a>, пишет <a href="https://www.rbc.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.По прогнозу автора доклада Джима Рида и его коллег, характерной чертой новой эпохи станет возвышение экономики <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> над экономикой <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, и это противостояние будут напоминать взаимоотношения Соединенных Штатов и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> времен холодной войны.Исследователи ожидают продолжения роста глобального долга, политики "вертолетных денег" от центральных банков и усиления влияния молодых поколений, вступивших во взрослую жизнь в XXI веке, в том числе с точки зрения их электорального веса. Также "век беспорядка" будет характеризоваться ростом инфляции, озабоченностью вопросами климата, ужесточением конкуренции поколений и новой технологической революцией.Предположительно, "беспорядок" будет определять новую эпоху, по крайней мере на первых порах, в течение десятилетия или больше.При этом авторы исследования призывают не воспринимать "эпоху беспорядка" как причину для отказа от инвестиций, поскольку она "принесет масштабные интервенции и ликвидность".

https://ria.ru/20200908/kitay-1576892761.html

https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html

Старик Ромуальдыч Ну давайте хомячки, пойте, мол всё это путинская пропаганда, а а столп мировой демократии в лице США и его подпорок в лице единой Европы будет с уверенностью смотреть в светлое мировое завтра. 243

Владимир Лушников Банально идет третья мировая война, просто она чуток отличается от последней второй мировой!!! Фронты перекачивали на биржи, армии на площади "цветных революций и беспорядков", а контрудары и наступления осуществляются посредством санкций!!! Настоящая армия занята догонялками на самолетах и гонками на бронетранспортерах в той же Сирии! 204

56

китай

ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

deutsche bank , китай, ссср, сша, общество, в мире