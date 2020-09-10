https://ria.ru/20200910/baykal-1577016535.html

Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала

Голливудский актер, член Политсовета партии "За правду" Стивен Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T08:22

2020-09-10T08:22

2020-09-10T16:08

байкал

стивен сигал

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 10 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Голливудский актер, член Политсовета партии "За правду" <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a> возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>, сообщает пресс-служба партии.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идею проведения Года Байкала в России, она должна быть проработана с правительством.Отмечается, что "За правду" уже ведет работу в этом направлении: например, в Рязани запущен проект "Экомониторинг" — на сайте проекта можно в режиме онлайн отслеживать активность загрязнений промышленных предприятий в Рязанской области, а в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> создана карта загрязнения рек, задачи которой — мониторинг, улучшение экологической обстановки региона и уборка загрязненных территорий.Также партия уже взаимодействует с зоозащитниками, в частности челябинской организацией "Дай лапу", так как одной из важных задач экологического проекта станет защита животных.Кроме того, экологический проект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование, ТБО, экомониторинг, умную посадку деревьев и рациональное лесопользование, экотранспорт, экологический туризм, экосертификацию и экспертизу.Пресс-служба уточняет, что партией уже ведется работа по этому проекту, теперь он приобретет федеральное значение.В разговоре с РИА Новости она рассказала, что проект будет запущен этой осенью, а на предстоящей пресс-конференции в пятницу Сигал расскажет подробности проекта по видео-связи, так как на данный момент живет в России, но не в Москве.

https://ria.ru/20200806/1575317161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574505990.html

d z О-о-о!! Федеральный проект! Это такие деньги!!! НО, при всём моём уважении к Стивену Сигалу, он тут при чём? Местных наверное нет...( Борцов, или, борцих))) 13

Ольга Занкова он гражданин России)) Человек, уважаемый федеральными чиновниками .. Мало? 13

11

байкал

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байкал, стивен сигал, владимир путин, общество