Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала
08:22 10.09.2020 (обновлено: 16:08 10.09.2020)
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Американский актер Стивен Сигал. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Голливудский актер, член Политсовета партии "За правду" Стивен Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал, сообщает пресс-служба партии.
Ранее Владимир Путин поддержал идею проведения Года Байкала в России, она должна быть проработана с правительством.
"По настоянию Стивена Сигала одной из основных задач экологического проекта станет сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "За правду" уже ведет работу в этом направлении: например, в Рязани запущен проект "Экомониторинг" — на сайте проекта можно в режиме онлайн отслеживать активность загрязнений промышленных предприятий в Рязанской области, а в Калужской области создана карта загрязнения рек, задачи которой — мониторинг, улучшение экологической обстановки региона и уборка загрязненных территорий.
Также партия уже взаимодействует с зоозащитниками, в частности челябинской организацией "Дай лапу", так как одной из важных задач экологического проекта станет защита животных.
Кроме того, экологический проект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование, ТБО, экомониторинг, умную посадку деревьев и рациональное лесопользование, экотранспорт, экологический туризм, экосертификацию и экспертизу.
Пресс-служба уточняет, что партией уже ведется работа по этому проекту, теперь он приобретет федеральное значение.
В разговоре с РИА Новости она рассказала, что проект будет запущен этой осенью, а на предстоящей пресс-конференции в пятницу Сигал расскажет подробности проекта по видео-связи, так как на данный момент живет в России, но не в Москве.