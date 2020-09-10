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https://ria.ru/20200910/baykal-1577016535.html
Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала
Голливудский актер, член Политсовета партии "За правду" Стивен Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T08:22
2020-09-10T16:08
байкал
стивен сигал
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Голливудский актер, член Политсовета партии "За правду" <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Sigal/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Сигал</a> возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера <a href="http://ria.ru/location_Bajjkal_2/" target="_blank" data-auto="true">Байкал</a>, сообщает пресс-служба партии.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поддержал идею проведения Года Байкала в России, она должна быть проработана с правительством.Отмечается, что "За правду" уже ведет работу в этом направлении: например, в Рязани запущен проект "Экомониторинг" — на сайте проекта можно в режиме онлайн отслеживать активность загрязнений промышленных предприятий в Рязанской области, а в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> создана карта загрязнения рек, задачи которой — мониторинг, улучшение экологической обстановки региона и уборка загрязненных территорий.Также партия уже взаимодействует с зоозащитниками, в частности челябинской организацией "Дай лапу", так как одной из важных задач экологического проекта станет защита животных.Кроме того, экологический проект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование, ТБО, экомониторинг, умную посадку деревьев и рациональное лесопользование, экотранспорт, экологический туризм, экосертификацию и экспертизу.Пресс-служба уточняет, что партией уже ведется работа по этому проекту, теперь он приобретет федеральное значение.В разговоре с РИА Новости она рассказала, что проект будет запущен этой осенью, а на предстоящей пресс-конференции в пятницу Сигал расскажет подробности проекта по видео-связи, так как на данный момент живет в России, но не в Москве.
https://ria.ru/20200806/1575317161.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574505990.html
О-о-о!! Федеральный проект! Это такие деньги!!! НО, при всём моём уважении к Стивену Сигалу, он тут при чём? Местных наверное нет...( Борцов, или, борцих)))
13
он гражданин России)) Человек, уважаемый федеральными чиновниками .. Мало?
13
11
байкал
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
байкал, стивен сигал, владимир путин, общество

Стивен Сигал возглавит экологический проект по сохранению Байкала

08:22 10.09.2020 (обновлено: 16:08 10.09.2020)
4092
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Американский актер Стивен Сигал
 Американский актер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Американский актер Стивен Сигал. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Голливудский актер, член Политсовета партии "За правду" Стивен Сигал возглавит партийный федеральный экологический проект, одной из основных задач которого станет сохранение озера Байкал, сообщает пресс-служба партии.
Ранее Владимир Путин поддержал идею проведения Года Байкала в России, она должна быть проработана с правительством.
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"По настоянию Стивена Сигала одной из основных задач экологического проекта станет сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "За правду" уже ведет работу в этом направлении: например, в Рязани запущен проект "Экомониторинг" — на сайте проекта можно в режиме онлайн отслеживать активность загрязнений промышленных предприятий в Рязанской области, а в Калужской области создана карта загрязнения рек, задачи которой — мониторинг, улучшение экологической обстановки региона и уборка загрязненных территорий.
Также партия уже взаимодействует с зоозащитниками, в частности челябинской организацией "Дай лапу", так как одной из важных задач экологического проекта станет защита животных.
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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Кроме того, экологический проект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на устойчивое развитие, циклическую экономику и рациональное природопользование, ТБО, экомониторинг, умную посадку деревьев и рациональное лесопользование, экотранспорт, экологический туризм, экосертификацию и экспертизу.
Пресс-служба уточняет, что партией уже ведется работа по этому проекту, теперь он приобретет федеральное значение.
В разговоре с РИА Новости она рассказала, что проект будет запущен этой осенью, а на предстоящей пресс-конференции в пятницу Сигал расскажет подробности проекта по видео-связи, так как на данный момент живет в России, но не в Москве.
105930613
Обсудить 11
БайкалСтивен СигалВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
О-о-о!! Федеральный проект! Это такие деньги!!! НО, при всём моём уважении к Стивену Сигалу, он тут при чём? Местных наверное нет...( Борцов, или, борцих)))
10 сентября, 08:29
dzd z
610006
он гражданин России)) Человек, уважаемый федеральными чиновниками .. Мало?
10 сентября, 09:04
О Ольга Занкова
801004
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