https://ria.ru/20200910/bayden-1577028016.html

Песков оценил сообщения о хакерской атаке на связанную с Байденом фирму

Сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T12:24

2020-09-10T12:24

2020-09-10T12:24

дональд трамп

сергей лавров

microsoft corporation

джо байден

сша

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, похожу на очередную ерунду, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, мы не в курсе. Мы не в курсе, какая фирма, в целом что значит "поддерживаемые российским государством". Похоже на очередную ерунду, которую публикуют, к сожалению, иногда уважаемые агентства", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что якобы поддерживаемые государством российские хакеры подозреваются в нападении на американскую фирму, которая занимается предвыборной кампанией Байдена.По данным агентства Рейтер, американская корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> считает, что фирма, консультирующая Байдена, якобы подверглась атаке со стороны российских хакеров. Как заявили источники агентства, Microsoft недавно уведомила консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с политиками Демократической партии, что она подверглась атаке якобы "поддерживаемых государством российских хакеров" в последние два месяца. Сообщается, что целью атаки якобы был персонал фирмы.Источник подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

https://ria.ru/20200716/1574456626.html

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сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, microsoft corporation, джо байден, сша, украина, в мире