Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/bayden-1577028016.html
Песков оценил сообщения о хакерской атаке на связанную с Байденом фирму
Сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T12:24
2020-09-10T12:24
дональд трамп
сергей лавров
microsoft corporation
джо байден
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, похожу на очередную ерунду, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Нет, мы не в курсе. Мы не в курсе, какая фирма, в целом что значит "поддерживаемые российским государством". Похоже на очередную ерунду, которую публикуют, к сожалению, иногда уважаемые агентства", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что якобы поддерживаемые государством российские хакеры подозреваются в нападении на американскую фирму, которая занимается предвыборной кампанией Байдена.По данным агентства Рейтер, американская корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> считает, что фирма, консультирующая Байдена, якобы подверглась атаке со стороны российских хакеров. Как заявили источники агентства, Microsoft недавно уведомила консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с политиками Демократической партии, что она подверглась атаке якобы "поддерживаемых государством российских хакеров" в последние два месяца. Сообщается, что целью атаки якобы был персонал фирмы.Источник подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось.Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a>, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента.Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20200716/1574456626.html
1
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_ec96e4060baec93c58179391adc78f77.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сергей лавров, microsoft corporation, джо байден, сша, украина, в мире

Песков оценил сообщения о хакерской атаке на связанную с Байденом фирму

12:24 10.09.2020
508
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, похожу на очередную ерунду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не в курсе. Мы не в курсе, какая фирма, в целом что значит "поддерживаемые российским государством". Похоже на очередную ерунду, которую публикуют, к сожалению, иногда уважаемые агентства", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что якобы поддерживаемые государством российские хакеры подозреваются в нападении на американскую фирму, которая занимается предвыборной кампанией Байдена.
По данным агентства Рейтер, американская корпорация Microsoft считает, что фирма, консультирующая Байдена, якобы подверглась атаке со стороны российских хакеров. Как заявили источники агентства, Microsoft недавно уведомила консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с политиками Демократической партии, что она подверглась атаке якобы "поддерживаемых государством российских хакеров" в последние два месяца. Сообщается, что целью атаки якобы был персонал фирмы.
Источник подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит Украина, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 17:24
Россия не приемлет обвинения Лондона в хакерских атаках, заявил Песков
1731000
Обсудить 1
Дональд ТрампСергей ЛавровMicrosoft CorporationДжо БайденСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Песков заявил, что Россия добивается взаимодействия с ФРГ по Навальному
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили решение Сербии о приостановке участия в учениях ОДКБ
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Полицейские фургоны у клиники Charite в Берлине
Песков: Россия не получала данных о Навальном от ОЗХО или Германии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков заявил, что слова Помпео о Навальном искажают реальность
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет совещание по экономическим вопросам
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
СК Белоруссии не стал возбуждать дело по задержанию журналистов в Минске
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Разработчики вакцины "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег
Вид на лес с высоты птичьего полета
В Ленинградской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребенком
Алексей Навальный
Песков заявил, что у Кремля отсутствуют данные о состоянии Навального
Старт ракеты-носителя Чанчжэн-2F c космодрома Цзюцюань, КНР
Секретная китайская ракета выпустила в космос неопознанный объект
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Адвокат рассказал о состоянии Колесниковой в СИЗО
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Лавров сравнил действия Берлина в ситуации с Навальным с Солсбери и MH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния