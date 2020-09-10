Песков оценил сообщения о хакерской атаке на связанную с Байденом фирму
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, похожу на очередную ерунду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы не в курсе. Мы не в курсе, какая фирма, в целом что значит "поддерживаемые российским государством". Похоже на очередную ерунду, которую публикуют, к сожалению, иногда уважаемые агентства", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о том, что якобы поддерживаемые государством российские хакеры подозреваются в нападении на американскую фирму, которая занимается предвыборной кампанией Байдена.
По данным агентства Рейтер, американская корпорация Microsoft считает, что фирма, консультирующая Байдена, якобы подверглась атаке со стороны российских хакеров. Как заявили источники агентства, Microsoft недавно уведомила консалтинговую фирму SKDKnickerbocker, специализирующуюся на работе с политиками Демократической партии, что она подверглась атаке якобы "поддерживаемых государством российских хакеров" в последние два месяца. Сообщается, что целью атаки якобы был персонал фирмы.
Источник подчеркнул, что хакеры пытались получить доступ к сетям фирмы, но у них это не получилось.
Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал мысль о том, что за взломом сервера Демократической партии стоит Украина, а не Россия, как об этом говорит разведсообщество США. Этот вопрос также активно обсуждается в ходе импичмента.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.