https://ria.ru/20200910/avariya-1577030906.html

В Англии школьный автобус врезался в мост

Несколько школьников пострадали в автоаварии в графстве Хэмпшир на юге Англии, их жизни опасность не угрожает, сообщает региональная дорожная полиция. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:03

2020-09-10T13:03

2020-09-10T13:03

хэмпшир

англия

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Несколько школьников пострадали в автоаварии в графстве <a href="http://ria.ru/location_Hampshire/" target="_blank" data-auto="true">Хэмпшир</a> на юге <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, их жизни опасность не угрожает, сообщает региональная дорожная полиция.На место прибыли пожарные расчеты, медики и вертолет скорой помощи. Пострадавшим помощь оказывается на месте. Родителям детей сообщили о происшествии.

хэмпшир

англия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хэмпшир, англия, в мире