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В Англии школьный автобус врезался в мост
Несколько школьников пострадали в автоаварии в графстве Хэмпшир на юге Англии, их жизни опасность не угрожает, сообщает региональная дорожная полиция. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:03
2020-09-10T13:03
2020-09-10T13:03
хэмпшир
англия
в мире
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<strong>ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Несколько школьников пострадали в автоаварии в графстве <a href="http://ria.ru/location_Hampshire/" target="_blank" data-auto="true">Хэмпшир</a> на юге <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, их жизни опасность не угрожает, сообщает региональная дорожная полиция.На место прибыли пожарные расчеты, медики и вертолет скорой помощи. Пострадавшим помощь оказывается на месте. Родителям детей сообщили о происшествии.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэмпшир, англия, в мире