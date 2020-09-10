Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/avariya-1577030906.html
В Англии школьный автобус врезался в мост
Несколько школьников пострадали в автоаварии в графстве Хэмпшир на юге Англии, их жизни опасность не угрожает, сообщает региональная дорожная полиция. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:03
2020-09-10T13:03
хэмпшир
англия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577030788_0:217:3072:1945_1400x0_80_0_0_88a044c6f01b0e02191e1958632ee8fe.jpg
<strong>ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Несколько школьников пострадали в автоаварии в графстве <a href="http://ria.ru/location_Hampshire/" target="_blank" data-auto="true">Хэмпшир</a> на юге <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a>, их жизни опасность не угрожает, сообщает региональная дорожная полиция.На место прибыли пожарные расчеты, медики и вертолет скорой помощи. Пострадавшим помощь оказывается на месте. Родителям детей сообщили о происшествии.
хэмпшир
англия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577030788_142:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_0c64c26c046d1c6a0630bcddb1814ece.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хэмпшир, англия, в мире

В Англии школьный автобус врезался в мост

13:03 10.09.2020
230
© Depositphotos / k biggsСотрудник полиции Великобритании
Сотрудник полиции Великобритании - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Depositphotos / k biggs
Сотрудник полиции Великобритании. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Несколько школьников пострадали в автоаварии в графстве Хэмпшир на юге Англии, их жизни опасность не угрожает, сообщает региональная дорожная полиция.
"Мы находимся на месте аварии в районе города Уинчестер, где школьный автобус врезался в железнодорожный мост. Угрожающих жизни ранений у пострадавших нет. Дорога перекрыта", - говорится в сообщении полиции.
На место прибыли пожарные расчеты, медики и вертолет скорой помощи. Пострадавшим помощь оказывается на месте. Родителям детей сообщили о происшествии.
512510
Обсудить 0
ХэмпширАнглияВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами кабинета министров РФ
В России продлили коронавирусные выплаты соцработникам и безработным
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Разработчик "Спутник V" опроверг обвинения в недостоверности статистики
Офис телеканала RT
VR-фильм RT "Уроки Аушвица" покажут на Ванкуверском кинофестивале
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
В Епархии прокомментировали отлучение от церкви Схимонаха Сергия
Спецоперация ФСБ
В Забайкалье задержали мужчину с золотыми слитками на 17 миллионов рублей
Михаил Саакашвили
Саакашвили пообещал не вступать в конфронтацию с Россией
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Лавров сравнил действия Берлина в ситуации с Навальным с Солсбери и MH17
Cмартфон
Назван самый мощный смартфон в мире
Машина скорой помощи, Италия
В Италии погибла российская модель
Водопад Виктория на реке Замбези в Южной Африке
Еще одна страна возобновит международное авиасообщение в октябре
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
LIVE: Пожар в порту Бейрута
В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар
Установка креста на главном куполе храма Александра Невского в Волгограде
В Тамбовской епархии прокомментировали падение купола храма
Вид на лес с высоты птичьего полета
В Ленинградской области нашли заблудившихся в лесу женщину с ребенком
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова
Адвокат Колесниковой дала подписку о неразглашении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния