https://ria.ru/20200910/arest-1577022360.html
Эксперт назвал заочный арест Украиной российских самолетов самопиаром
Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, объявлен в целях самопиара украинскими структурами, которым нужно напоминать о своем... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T11:00
2020-09-10T11:00
2020-09-10T11:00
сергей михеев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Заочный арест <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украиной</a> 65 российских самолетов, летавших в Крым, объявлен в целях самопиара украинскими структурами, которым нужно напоминать о своем существовании и имитировать деятельность для оправдания их финансирования, ни одно их решение не выполняется, считает российский политолог <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikheev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Михеев</a>.Ранее пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.По мнению Михеева, с практической точки зрения ни одно так называемое решение украинских органов власти, якобы управляющих Крымом, никогда не выполнялось. "Сейчас тоже это вряд ли будет возможным, потому что юрисдикция этих органов нулевая. Само по себе решение какого-то украинского органа власти распространяется только на территорию Украины. За пределами оно начнет действовать, только если будет подтверждено решением международных судов. Такого решения международных судов нет, никакой опасности для этих самолетов не существует. Если Украина вдруг добьется решения в каком-нибудь арбитраже, международных инстанциях в соответствии с какими-то соглашениями, которые подписывала Россия, то тогда такая опасность появится", - сказал он.Политолог обратил внимание, что "если эти самолеты летают внутри РФ, тогда вообще разговаривать не о чем, потому что никто никак никогда не сможет ничего в отношении них предпринять".
https://ria.ru/20200910/krym-1577018494.html
https://ria.ru/20200909/ukraina-1577011593.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей михеев, украина, в мире
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Заочный арест Украиной
65 российских самолетов, летавших в Крым, объявлен в целях самопиара украинскими структурами, которым нужно напоминать о своем существовании и имитировать деятельность для оправдания их финансирования, ни одно их решение не выполняется, считает российский политолог Сергей Михеев
.
Ранее пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.
"Они (Украина) изображают наличие власти в Крыму. Они выделяют определенные деньги на ряд совершенно фиктивных структур, которые как будто бы представляют Крым. Этим структурам надо периодически о себе напоминать. Для того, чтобы о них не забывали, чтобы оправдывать свое существование, они периодически что-то выдумывают, обычно что-то скандальное, но при этом к жизни не имеющее ни малейшего отношения", - сказал эксперт РИА Новости.
По мнению Михеева, с практической точки зрения ни одно так называемое решение украинских органов власти, якобы управляющих Крымом, никогда не выполнялось. "Сейчас тоже это вряд ли будет возможным, потому что юрисдикция этих органов нулевая. Само по себе решение какого-то украинского органа власти распространяется только на территорию Украины. За пределами оно начнет действовать, только если будет подтверждено решением международных судов. Такого решения международных судов нет, никакой опасности для этих самолетов не существует. Если Украина вдруг добьется решения в каком-нибудь арбитраже, международных инстанциях в соответствии с какими-то соглашениями, которые подписывала Россия, то тогда такая опасность появится", - сказал он.
Политолог обратил внимание, что "если эти самолеты летают внутри РФ, тогда вообще разговаривать не о чем, потому что никто никак никогда не сможет ничего в отношении них предпринять".
"Это просто самопиар. людям надо напоминать все время, что Крым их, и они должны имитировать то, что они не забывают про Крым", - заключил Михеев.