https://ria.ru/20200910/arest-1577022360.html

Эксперт назвал заочный арест Украиной российских самолетов самопиаром

Заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, объявлен в целях самопиара украинскими структурами, которым нужно напоминать о своем... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T11:00

2020-09-10T11:00

2020-09-10T11:00

сергей михеев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Заочный арест <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украиной</a> 65 российских самолетов, летавших в Крым, объявлен в целях самопиара украинскими структурами, которым нужно напоминать о своем существовании и имитировать деятельность для оправдания их финансирования, ни одно их решение не выполняется, считает российский политолог <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikheev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Михеев</a>.Ранее пресс-служба так называемой "прокуратуры Автономной Республики Крым", входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.По мнению Михеева, с практической точки зрения ни одно так называемое решение украинских органов власти, якобы управляющих Крымом, никогда не выполнялось. "Сейчас тоже это вряд ли будет возможным, потому что юрисдикция этих органов нулевая. Само по себе решение какого-то украинского органа власти распространяется только на территорию Украины. За пределами оно начнет действовать, только если будет подтверждено решением международных судов. Такого решения международных судов нет, никакой опасности для этих самолетов не существует. Если Украина вдруг добьется решения в каком-нибудь арбитраже, международных инстанциях в соответствии с какими-то соглашениями, которые подписывала Россия, то тогда такая опасность появится", - сказал он.Политолог обратил внимание, что "если эти самолеты летают внутри РФ, тогда вообще разговаривать не о чем, потому что никто никак никогда не сможет ничего в отношении них предпринять".

https://ria.ru/20200910/krym-1577018494.html

https://ria.ru/20200909/ukraina-1577011593.html

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украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей михеев, украина, в мире