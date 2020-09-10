https://ria.ru/20200910/alligator-1576992088.html
В США охотники поймали гигантского аллигатора
В болотах штата Миссисипи два охотника на аллигаторов поймали хищника весом более 216 килограммов, сообщает CNN. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T02:08
2020-09-10T02:08
2020-09-10T02:08
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<strong>МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. </strong>В болотах штата Миссисипи два охотника на аллигаторов поймали хищника весом более 216 килограммов, <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/05/us/massive-gator-caught-in-mississippi-trnd/index.html" target="_blank">сообщает</a> CNN.Джон Лэднер и Дерек Стиглет рассказали, что его длина – более 3,6 метра. Им даже пришлось вызвать коллегу с лодкой больших размеров, чем их собственная.На то, чтобы поместить рептилию на судно, у них ушло больше трех часов, а на берег ее тащили с помощью трактора. Лэднер сказал, что этот аллигатор — один из крупнейших, выловленных в этом районе за последние 15 лет."Когда мы его поймали, я сказал, что он похож на динозавра из фильма "Парк Юрского периода", — вспоминает охотник. – Такое случается раз в жизни".
https://ria.ru/20200909/moldaviya-1576876920.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сша, миссисипи
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости.
В болотах штата Миссисипи два охотника на аллигаторов поймали хищника весом более 216 килограммов, сообщает
CNN.
Джон Лэднер и Дерек Стиглет рассказали, что его длина – более 3,6 метра. Им даже пришлось вызвать коллегу с лодкой больших размеров, чем их собственная.
На то, чтобы поместить рептилию на судно, у них ушло больше трех часов, а на берег ее тащили с помощью трактора. Лэднер сказал, что этот аллигатор — один из крупнейших, выловленных в этом районе за последние 15 лет.
"Когда мы его поймали, я сказал, что он похож на динозавра из фильма "Парк Юрского периода", — вспоминает охотник. – Такое случается раз в жизни".