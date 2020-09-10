Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/alkogol-1577041496.html
Названа основная причина суицидов в России
Около половины суицидов в России связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:52
2020-09-10T14:52
олег салагай
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7a2cbd29407c03c4a16bd947c0483844.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Около половины суицидов в России связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Ранее Салагай заявил, что потребление алкоголя в России по последним данным составляет 9,16 литра на душу населения, это существенно меньше, чем было 10 лет назад.
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_fae1c02bbd515e10820e92c3c7f53859.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег салагай, здоровье - общество, общество

Названа основная причина суицидов в России

14:52 10.09.2020
1371
© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Fotolia / Photographee.eu
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Около половины суицидов в России связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
"По оценкам российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя", - сказал Салагай на пресс-конференции "Всероссийский день трезвости".
Ранее Салагай заявил, что потребление алкоголя в России по последним данным составляет 9,16 литра на душу населения, это существенно меньше, чем было 10 лет назад.
46123117
Обсудить 3
Олег СалагайЗдоровье - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию с оттоком населения из дальневосточных регионов
Боль в животе
Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака
Новый электрокар Lucid Air
Раскрыты впечатляющие параметры Lucid Air — конкурента "Теслы"
Руки пожилой женщины
В Британии 101-летняя пенсионерка нашла необычный способ помочь врачам
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предположил, какую демократию хотят белорусы
Игорь Осипов
В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР
Многоцветный лорикет
Голландская компания до смерти напугала попугаев и получила штраф
Олег Салагай
В Минздраве выступили за повышение минимального возраста продажи алкоголя
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Гутерреш предложил признать вакцину от COVID-19 общественным достоянием
Алексей Навальный
Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России
Школьные канцелярские товары
Учитель математики поделился "гениальным" методом сложения дробей
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о судьбе Курильских островов
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве остановленный ДПС водитель покончил с собой у отдела полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния