https://ria.ru/20200910/alkogol-1577041496.html
Названа основная причина суицидов в России
Около половины суицидов в России связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T14:52
2020-09-10T14:52
2020-09-10T14:52
олег салагай
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Около половины суицидов в России связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Ранее Салагай заявил, что потребление алкоголя в России по последним данным составляет 9,16 литра на душу населения, это существенно меньше, чем было 10 лет назад.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег салагай, здоровье - общество, общество