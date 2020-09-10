https://ria.ru/20200910/alkogol-1577041496.html

Названа основная причина суицидов в России

Около половины суицидов в России связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T14:52

2020-09-10T14:52

2020-09-10T14:52

олег салагай

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7a2cbd29407c03c4a16bd947c0483844.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Около половины суицидов в России связаны в той или иной степени с потреблением алкоголя, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>.Ранее Салагай заявил, что потребление алкоголя в России по последним данным составляет 9,16 литра на душу населения, это существенно меньше, чем было 10 лет назад.

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег салагай, здоровье - общество, общество