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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200910/aleksievich-1577014334.html
В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции
Из семи членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T03:14
2020-09-10T03:16
светлана тихановская
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана алексиевич
александр лукашенко
минск
белоруссия
литва
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Из семи членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сейчас в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Алексиевич</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. В оппозиционном совете утверждают, что все указанные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек.Ранее в КС оппозиции заявили, что власть не идет на диалог, а "продолжает действовать с помощью силы, угроз, запугивания и давления". В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, <a href="http://ria.ru/person_sergey-dylevskiy/" target="_blank">Сергея Дылевского</a>, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank">Павла Латушко</a>, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция утверждает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Тихановская</a>, которая в августе выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
https://ria.ru/20200908/protesty-1576936559.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, мария колесникова, светлана алексиевич, александр лукашенко, минск, белоруссия, литва, в мире

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

03:14 10.09.2020 (обновлено: 03:16 10.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Из семи членов президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии сейчас в Минске на свободе осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, несогласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. В оппозиционном совете утверждают, что все указанные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. В основной состав КС входят 75 человек.
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Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция утверждает, что на выборах победила Тихановская, которая в августе выехала в Литву в целях безопасности. В первые дни акции подавлялись силовиками. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМария КолесниковаСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияЛитваВ мире
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