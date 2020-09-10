https://ria.ru/20200910/aktsii-1577062691.html

В Минске начались акции сторонников и противников Лукашенко

Малочисленные акции сторонников и противников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят в четверг вечером в центре Минска, передает... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:07

2020-09-10T20:07

2020-09-10T20:54

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 10 сен - РИА Новости.</strong> Малочисленные акции сторонников и противников действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> проходят в четверг вечером в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Около 19.10 (совпадает с мск - ред.) колонна сторонников Лукашенко в составе примерно 40 человек начала движение от площади Победы к площади Независимости, популярному месту проведения массовых акций. По пути они скандировали лозунги в поддержку главы государства, кричали "За Беларусь!" и "Только вместе!".Некоторые из участников шествия несли в руках флаги Белоруссии и национально-освободительного движения, а также портреты Лукашенко и иконы. Правоохранители никак не вмешивались в ход проводимой акции.Одновременно на площади Независимости началась малочисленная акция противников Лукашенко. На лестнице у Красного Костела собрались около 30 девушек с шариками и красно-белыми лентами. Милиция призывает их не нарушать общественный порядок и разойтись.Также милиция призывает журналистов держаться в 50 метрах от акции "в целях безопасности". Вблизи площади дежурят два микроавтобуса без номеров. Ввиду малочисленности акции ОМОН не стал никого задерживать. Оппозиционеры примкнули к католическому крестному ходу и стали ходить вокруг костела.Около 20.00 к акции оппозиции на площадь Независимости пришли сторонники Лукашенко. Они встали неподалеку и стали скандировать "За Беларусь!". После небольшой перепалки участники акций стали расходиться.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200910/oppozitsiya-1577056481.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире