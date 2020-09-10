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Республика Адыгея
https://ria.ru/20200910/adygeya-1577064911.html
Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным
Федеральное правительство выделит Адыгее дополнительно 118 миллионов рублей для безработных и ещё 14,8 миллиона рублей на стимулирующие выплаты соцработникам,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T21:38
2020-09-10T21:38
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
михаил мишустин
госдума рф
владислав резник
республика адыгея
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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости.</strong> Федеральное правительство выделит Адыгее дополнительно 118 миллионов рублей для безработных и ещё 14,8 миллиона рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, работающим с больными COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В четверг премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что кабмин выделит 35 миллиардов рублей на поддержку граждан потерявших работу. Он уточнил, что эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны, при этом на соцвыплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована.Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> отметил, что подобные меры поддержки позволили регионам минимизировать последствия пандемии.Отмечается, что решение о выделении допфинансирования было принято при поддержке депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a>.
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россия, мурат кумпилов, михаил мишустин, госдума рф, владислав резник, республика адыгея, общество

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

21:38 10.09.2020
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© Fotolia / Arestov AndrewДом правительства Республики Адыгея, Майкоп
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© Fotolia / Arestov Andrew
КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости. Федеральное правительство выделит Адыгее дополнительно 118 миллионов рублей для безработных и ещё 14,8 миллиона рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, работающим с больными COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит 35 миллиардов рублей на поддержку граждан потерявших работу. Он уточнил, что эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны, при этом на соцвыплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована.

"Правительство России утвердило выделение Республике Адыгея дополнительных средств в сумме более 118 миллионов рублей на выплаты безработным гражданам. Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету... Также в рамках заседания было принято решение о выделении Адыгее дополнительно 14 миллионов 750 тысяч рублей из Резервного фонда на стимулирующие выплаты соцработникам, оказывающим социальные услуги больным новой коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска", - сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что подобные меры поддержки позволили регионам минимизировать последствия пандемии.

"Благодаря поддержке федерального центра в этот непростой период мы смогли многое сделать для выравнивания ситуации в Адыгее и продолжаем эту работу. Уверен, что жители нашей республики почувствовали реальную помощь государства, которая охватывает все ключевые направления: экономику, социальную сферу, здравоохранение", - цитируется Кумпилов.

Отмечается, что решение о выделении допфинансирования было принято при поддержке депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника.
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