https://ria.ru/20200910/adygeya-1577064911.html

Правительство выделит Адыгее 118 миллионов рублей на выплаты безработным

Федеральное правительство выделит Адыгее дополнительно 118 миллионов рублей для безработных и ещё 14,8 миллиона рублей на стимулирующие выплаты соцработникам,... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T21:38

2020-09-10T21:38

2020-09-10T21:38

республика адыгея

россия

мурат кумпилов

михаил мишустин

госдума рф

владислав резник

республика адыгея

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 10 сен - РИА Новости.</strong> Федеральное правительство выделит Адыгее дополнительно 118 миллионов рублей для безработных и ещё 14,8 миллиона рублей на стимулирующие выплаты соцработникам, работающим с больными COVID-19, сообщает пресс-служба республиканского правительства.В четверг премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> сообщил, что кабмин выделит 35 миллиардов рублей на поддержку граждан потерявших работу. Он уточнил, что эти средства пойдут на поддержку безработных во всех регионах страны, при этом на соцвыплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована.Глава Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурат Кумпилов</a> отметил, что подобные меры поддержки позволили регионам минимизировать последствия пандемии.Отмечается, что решение о выделении допфинансирования было принято при поддержке депутата <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Vladislav_Reznik/" target="_blank" data-auto="true">Владислава Резника</a>.

https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html

россия

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мурат кумпилов, михаил мишустин, госдума рф, владислав резник, республика адыгея, общество