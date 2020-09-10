https://ria.ru/20200910/advokat-1577032089.html
Стали известны кандидаты в адвокаты Ефремова
Актер Михаил Ефремов, получивший на этой неделе восемь лет колонии за смертельное ДТП, заявил, что его жена ищет нового адвоката для подачи апелляции. Об этом... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:32
2020-09-10T13:32
2020-09-10T14:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
онк
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, получивший на этой неделе восемь лет колонии за смертельное ДТП, заявил, что его жена ищет нового адвоката для подачи апелляции. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на одного из членов <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>.Как уточняется, она пока не определилась с выбором.Ефремов также заявил, что вопрос о том, кто будет представлять его интересы, является главным. Претензий к условиям содержания в московском СИЗО № 5 у него нет.Ранее ОНК заявила, что Ефремов отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. Тот назвал подобные сообщения "глупостью" и заявил, что уже подал апелляцию.На этой неделе суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили на три года водительских прав. Вечером 8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в "Ладу". Ее водитель, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила в крови актера алкоголь.
https://ria.ru/20200910/efremova-1577017507.html
https://ria.ru/20200910/efremov-1577014188.html
михаил
Эта пьянь все никак не успокоится. Итак бы по УДО раньше вышел.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, происшествия