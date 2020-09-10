Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/advokat-1577032089.html
Стали известны кандидаты в адвокаты Ефремова
Актер Михаил Ефремов, получивший на этой неделе восемь лет колонии за смертельное ДТП, заявил, что его жена ищет нового адвоката для подачи апелляции. Об этом... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:32
2020-09-10T14:05
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
онк
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:427:2809:2007_1400x0_80_0_0_1e5c3f3b36e00ae9f8619f93a7fbaf2a.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, получивший на этой неделе восемь лет колонии за смертельное ДТП, заявил, что его жена ищет нового адвоката для подачи апелляции. Об этом сообщает <a href="https://russian.rt.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a> со ссылкой на одного из членов <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a>.Как уточняется, она пока не определилась с выбором.Ефремов также заявил, что вопрос о том, кто будет представлять его интересы, является главным. Претензий к условиям содержания в московском СИЗО № 5 у него нет.Ранее ОНК заявила, что Ефремов отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>. Тот назвал подобные сообщения "глупостью" и заявил, что уже подал апелляцию.На этой неделе суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили на три года водительских прав. Вечером 8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в "Ладу". Ее водитель, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила в крови актера алкоголь.
https://ria.ru/20200910/efremova-1577017507.html
https://ria.ru/20200910/efremov-1577014188.html
Эта пьянь все никак не успокоится. Итак бы по УДО раньше вышел.
11
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576990457_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_7f6738fa5a6e84787d83bec35324145c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, происшествия

Стали известны кандидаты в адвокаты Ефремова

13:32 10.09.2020 (обновлено: 14:05 10.09.2020)
44926
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, получивший на этой неделе восемь лет колонии за смертельное ДТП, заявил, что его жена ищет нового адвоката для подачи апелляции. Об этом сообщает RT со ссылкой на одного из членов ОНК.
Как уточняется, она пока не определилась с выбором.

"Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это: Гофштейн, Тарасов и другие", — рассказал артист.

Ефремов также заявил, что вопрос о том, кто будет представлять его интересы, является главным. Претензий к условиям содержания в московском СИЗО № 5 у него нет.
Анна Мария Ефремова - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 09:10
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Ранее ОНК заявила, что Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Тот назвал подобные сообщения "глупостью" и заявил, что уже подал апелляцию.
На этой неделе суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили на три года водительских прав. Вечером 8 июня автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в "Ладу". Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице от полученных травм. Экспертиза выявила в крови актера алкоголь.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 02:34
Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать "подставу" Пашаева
133353632
Обсудить 6
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваОНКМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Эта пьянь все никак не успокоится. Итак бы по УДО раньше вышел.
10 сентября, 13:36
ммихаил
700112
Рекомендуем
Игорь Осипов
В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова раскрыла тайну о сложных отношениях в семье
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Почему Запад проигрывает в вакцинной гонке: Россию уже разоблачили
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Сотрудник полиции
СМИ: москвичка пошла в полицию после просьбы раздеться на собеседовании
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать "подставу" Пашаева
Машина скорой помощи, Италия
В Италии погибла российская модель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле оценили возможность объединения Санкт-Петербурга и области
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Минюст предложил лишить Пашаева адвокатского статуса
Полицейский автомобиль
В Москве мужчина убил жену около торгового центра
Президент Украины Владимир Зеленский
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев рассказал, почему Ефремов отказался от его услуг
Мужчина на митинге, организованном в его поддержку Александра Лукашенко на площади Независимости в Минске
Посол Украины обеспокоился интеграцией России и Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния