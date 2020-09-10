https://ria.ru/20200910/abdrazakov-1577035523.html

У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены

Большой театр отменяет все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:55

2020-09-10T13:55

2020-09-10T14:21

культура

коронавирус в россии

театр

новости культуры

ильдар абдразаков

большой театр

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Большой театр отменяет все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова."У Абдразакова сейчас после первого анализа будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", - сказала Новикова.В театре уточнили, что деньги за билеты, купленные на сайте театра и в кассах по банковским картам, будут возвращены автоматически в течение 14 дней с даты отмены спектакля."Билеты на отмененный спектакль, которые были приобретены за наличный расчет в кассах Большого театра, можно вернуть до 20 сентября 2020 года, лично явившись в кассу, расположенную в административном здании театра в часы работы: с 11.00 до 20.00", - говорится в сообщении.Большой театр в воскресенье открыл оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" свой 245-й сезон. В спектакле, помимо Абдразакова, приняли участие такие звезды оперной сцены, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.

https://ria.ru/20200226/1565161566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, театр, новости культуры, ильдар абдразаков, большой театр