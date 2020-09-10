Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200910/abdrazakov-1577035523.html
У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены
Большой театр отменяет все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:55
2020-09-10T14:21
культура
коронавирус в россии
театр
новости культуры
ильдар абдразаков
большой театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653880_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_2145c19fd89834db4eec3cc1b0a366bc.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Большой театр отменяет все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова."У Абдразакова сейчас после первого анализа будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", - сказала Новикова.В театре уточнили, что деньги за билеты, купленные на сайте театра и в кассах по банковским картам, будут возвращены автоматически в течение 14 дней с даты отмены спектакля."Билеты на отмененный спектакль, которые были приобретены за наличный расчет в кассах Большого театра, можно вернуть до 20 сентября 2020 года, лично явившись в кассу, расположенную в административном здании театра в часы работы: с 11.00 до 20.00", - говорится в сообщении.Большой театр в воскресенье открыл оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" свой 245-й сезон. В спектакле, помимо Абдразакова, приняли участие такие звезды оперной сцены, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.
https://ria.ru/20200226/1565161566.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564653880_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_aa617a3b7f0b1477b1dc0ac4041d9ae3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, театр, новости культуры, ильдар абдразаков, большой театр

У Ильдара Абдразакова выявлен COVID, все спектакли "Дон Карлос" отменены

13:55 10.09.2020 (обновлено: 14:21 10.09.2020)
1547
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСолист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди "Дон Карлос" в Большом театре в Москве
Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков отвечает на вопросы журналистов перед началом генеральной репетиции оперы Джузеппе Верди Дон Карлос в Большом театре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Большой театр отменяет все спектакли "Дон Карлос" в связи с тем, что у певца Ильдара Абдразакова выявлен коронавирус, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра Катерина Новикова.
"У Абдразакова сейчас после первого анализа будет проведен второй анализ, который подтвердит или опровергнет наличие у него коронавируса. Но спектакль отменен с его участием, и все, кто контактировал с певцом, будут также сдавать анализы на коронавирус", - сказала Новикова.
В театре уточнили, что деньги за билеты, купленные на сайте театра и в кассах по банковским картам, будут возвращены автоматически в течение 14 дней с даты отмены спектакля.
"Билеты на отмененный спектакль, которые были приобретены за наличный расчет в кассах Большого театра, можно вернуть до 20 сентября 2020 года, лично явившись в кассу, расположенную в административном здании театра в часы работы: с 11.00 до 20.00", - говорится в сообщении.
Большой театр в воскресенье открыл оперой Джузеппе Верди "Дон Карлос" свой 245-й сезон. В спектакле, помимо Абдразакова, приняли участие такие звезды оперной сцены, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков - РИА Новости, 1920, 26.02.2020
26 февраля, 08:00Культура
Ильдар Абдразаков — о зрителях в России и США, любимых залах и семье
050600
КультураКоронавирус в РоссииТеатрНовости культурыИльдар АбдразаковБольшой театр
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Санкции ЕС в отношении Белоруссии будут демонстративными, считает эксперт
Фонарный мост через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Песков оценил идею переноса одного из министерств в Санкт-Петербург
Алексей Навальный
В Совфеде прокомментировали слова Помпео о Навальном
Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы
Суд отпустил одного из фигурантов дела Фургала под домашний арест
Игорь Осипов
В Москве нашли тело бывшего замглавы МВД СССР
Народный артист РФ, актер Евгений Редько в роли Николя во время генеральной репетиции спектакля Сын в постановке Юрия Бутусова в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ) в Москве.
РАМТ переносит премьеру Юрия Бутусова "Сын" из-за коронавируса у актера
Люди на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге
В Кремле оценили успехи Петербурга в борьбе с COVID-19
Офис Deutsche Bank
Эксперт согласился с прогнозом Deutsche Bank о "веке беспорядка"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Иркутской области заподозрили в убийстве трехлетнего ребенка
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
Песков оценил ситуацию с коронавирусом в туристических регионах России
Принц Гарри и Меган Маркл
В Netflix подтвердили, что Меган Маркл не вернется к актерской карьере
Кадр из фильма Доктор Лиза
Авторы фильма о Докторе Лизе воссоздали ее голос с помощью нейросети
Машина скорой помощи, Италия
В Италии погибла российская модель
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
23:24В Раде рассказали о состоянии заразившейся коронавирусом Тимошенко
23:21Жанна Агузарова выпустила альбом впервые почти за 30 лет
23:04В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния