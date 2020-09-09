https://ria.ru/20200909/zvonki-1576982760.html

Свыше 125 тысяч звонков обработали в подмосковном центре "Стань мамой"

Свыше 125 тысяч звонков приняли операторы единого call-центра "Стань мамой в Подмосковье" за год работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:27

2020-09-09T13:27

2020-09-09T13:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Свыше 125 тысяч звонков приняли операторы единого call-центра "Стань мамой в Подмосковье" за год работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.Центр начал свою работу в сентябре 2019 года. Операторы консультируют по документам, необходимым для получения набора "Я родился в Подмосковье", записи на прием к специалистам, а также проводят консультацию по вопросам, возникающим у будущих родителей"С момента введения режима повышенной готовности количество поступающих звонков превысило 125 тысяч. Так, если за январь-февраль 2020 года операторы call-центра приняли порядка 14,3 тысяч звонков, то уже в марте-апреле – более 24 тысяч, а только за один последний месяц лета по телефону call-центра позвонило порядка 19 тысяч человек", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190524/1554890369.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), общество