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Пользователи Zoom в некоторых странах пожаловались на сбои
Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T18:36
2020-09-09T18:36
великобритания
румыния
швейцария
сша
технологии
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные сайта <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Downdetector</a>, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По данным портала, заметные перебои начались примерно в 17.34 мск. Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>.По данным Downdetector, большинство пользователей (43%) жалуются на проблемы со входом в сервис, 38% - c присоединением к конференциям, еще 17% - с качеством видеоизображения.Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.
великобритания
румыния
швейцария
сша
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великобритания, румыния, швейцария, сша, технологии, в мире

Пользователи Zoom в некоторых странах пожаловались на сбои

18:36 09.09.2020
285
© REUTERS / Dado RuvicЛоготип коммуникационной компании Zoom
Логотип коммуникационной компании Zoom - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, заметные перебои начались примерно в 17.34 мск. Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в США, Великобритании, Швейцарии, Румынии.
По данным Downdetector, большинство пользователей (43%) жалуются на проблемы со входом в сервис, 38% - c присоединением к конференциям, еще 17% - с качеством видеоизображения.
Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.
Skype vs Zoom: сравниваем возможности бесплатных видеоконференций - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
22 мая, 11:44
Skype vs Zoom: сравниваем возможности бесплатных видеоконференций
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