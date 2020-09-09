https://ria.ru/20200909/zoom-1577003221.html

Пользователи Zoom в некоторых странах пожаловались на сбои

Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T18:36

2020-09-09T18:36

2020-09-09T18:36

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швейцария

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в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из ряда стран сообщили о проблемах в его работе, свидетельствуют данные сайта <a href="https://downdetector.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Downdetector</a>, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По данным портала, заметные перебои начались примерно в 17.34 мск. Наибольшее количество неполадок в работе зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>.По данным Downdetector, большинство пользователей (43%) жалуются на проблемы со входом в сервис, 38% - c присоединением к конференциям, еще 17% - с качеством видеоизображения.Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.

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швейцария

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, румыния, швейцария, сша, технологии, в мире