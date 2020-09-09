https://ria.ru/20200909/zont-1576963447.html

В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт

Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев в интервью радио Sputnik назвал самый надежный вид зонта, а также рассказал, как правильно ухаживать за... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T02:04

2020-09-09T02:04

2020-09-09T02:04

россия

роскачество

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Виталий Киселев в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200909/zont-1576939422.html">радио Sputnik</a> назвал самый надежный вид зонта, а также рассказал, как правильно ухаживать за аксессуаром.Зонт – верный спутник россиян в осенний дождливый период. Чтобы этот аксессуар долго служил, нужно внимательно отнестись к его выбору и вопросам ухода, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев. По его словам, если правильно эксплуатировать зонт, он прослужит до 10 лет.Чтобы зонт дольше защищал вас от непогоды, обратите внимание на некоторые вещи при покупке, советует специалист пресс-службы Роскачества."Проверьте наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оцените качество крепления спиц, ткани купола. При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать", – советует Виталий Киселев.Чтобы продлить срок эксплуатации зонта, важно правильно и вовремя его сушить и ухаживать за ним."Зайдя в помещение повесьте зонт куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Если сворачивать зонт сразу после использования и не сушить саму ткань купола, уже через год зонт придет в негодность. Также важно время от времени промывать ручку зонта: мы используем зонт на улице, касаясь при этом различных поверхностей", – рассказал радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества.

https://ria.ru/20200904/vereschuk-1576778804.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, общество