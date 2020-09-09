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В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев в интервью радио Sputnik назвал самый надежный вид зонта, а также рассказал, как правильно ухаживать за... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T02:04
2020-09-09T02:04
россия
роскачество
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Специалист пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> Виталий Киселев в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200909/zont-1576939422.html">радио Sputnik</a> назвал самый надежный вид зонта, а также рассказал, как правильно ухаживать за аксессуаром.Зонт – верный спутник россиян в осенний дождливый период. Чтобы этот аксессуар долго служил, нужно внимательно отнестись к его выбору и вопросам ухода, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев. По его словам, если правильно эксплуатировать зонт, он прослужит до 10 лет.Чтобы зонт дольше защищал вас от непогоды, обратите внимание на некоторые вещи при покупке, советует специалист пресс-службы Роскачества."Проверьте наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оцените качество крепления спиц, ткани купола. При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать", – советует Виталий Киселев.Чтобы продлить срок эксплуатации зонта, важно правильно и вовремя его сушить и ухаживать за ним."Зайдя в помещение повесьте зонт куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Если сворачивать зонт сразу после использования и не сушить саму ткань купола, уже через год зонт придет в негодность. Также важно время от времени промывать ручку зонта: мы используем зонт на улице, касаясь при этом различных поверхностей", – рассказал радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества.
https://ria.ru/20200904/vereschuk-1576778804.html
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россия, роскачество, общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт

02:04 09.09.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкДождь в Красноярском крае
Дождь в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев в интервью радио Sputnik назвал самый надежный вид зонта, а также рассказал, как правильно ухаживать за аксессуаром.
Зонт – верный спутник россиян в осенний дождливый период. Чтобы этот аксессуар долго служил, нужно внимательно отнестись к его выбору и вопросам ухода, рассказал в интервью радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев. По его словам, если правильно эксплуатировать зонт, он прослужит до 10 лет.
"Самые надежные зонты – зонты-трости с большим количеством спиц купола и устройством "антиветер", которое выворачивает купол наизнанку, не позволяя ветру сломать спицу. Автоматические зонты проще в использовании, нужно приложить меньше усилий для их закрытия, открытия. Эти же модели отличает более высокая стоимость по отношению к полуавтоматическим и механическим зонтам, но такие зонты и более надежные. Чем меньше движущийся механизм в зонте, тем он надежнее", – сказал Виталий Киселев.
Чтобы зонт дольше защищал вас от непогоды, обратите внимание на некоторые вещи при покупке, советует специалист пресс-службы Роскачества.
"Проверьте наличие или отсутствие люфта в креплениях механизмов зонта и ручки, оцените качество крепления спиц, ткани купола. При открытии зонта нужно обратить внимание на скорость и плавность открытия и сложения. Качественный зонт не будет скрипеть или заедать", – советует Виталий Киселев.
Чтобы продлить срок эксплуатации зонта, важно правильно и вовремя его сушить и ухаживать за ним.
"Зайдя в помещение повесьте зонт куполом вниз, не раскрывая и не убирая в чехол. Если сворачивать зонт сразу после использования и не сушить саму ткань купола, уже через год зонт придет в негодность. Также важно время от времени промывать ручку зонта: мы используем зонт на улице, касаясь при этом различных поверхностей", – рассказал радио Sputnik специалист пресс-службы Роскачества.
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