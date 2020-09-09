https://ria.ru/20200909/znak-1576975517.html

Член КС Белоруссии Знак вышел из дома в сопровождении неизвестных

Обыск у члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака завершился, он уехал с неизвестными, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:56

2020-09-09T11:56

2020-09-09T12:23

госпогранкомитет белоруссии

светлана алексиевич

александр лукашенко

украина

протесты в белоруссии

максим знак

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Обыск у члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максима Знака завершился, он уехал с неизвестными, передаёт корреспондент РИА Новости.В среду КС сообщил, что Знака задержали, речь идет о ранее возбужденном уголовном деле о призывах к захвату власти, точный статус политика по делу на данный момент неизвестен.У дома Знака на улице Петра Глебки в Минске стояли две машины без номеров. Вскоре из подъезда вышел адвокат Знака Дмитрий Лаевский, а также неизвестные в балаклавах.После этого Знак вышел из дома в сопровождении неизвестных и сел в еще одну машину с номерами. На вопросы корреспондента он не ответил.Ранее была задержана член президиума КС <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a>. Как сообщил Госпогранкомитет Белоруссии, она и двое представителей совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Кравцов и Родненков покинули территорию республики. В президиуме на данный момент осталась писательница Светлана Алексиевич. В среду стало известно, что у ее дома собираются журналисты и представители дипкорпуса.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/tikhanovskaya-1576970136.html

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html

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украина

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Белорусский оппозиционер Знак садится в машину в сопровождении неизвестных Белорусский оппозиционер Знак вышел из дома в сопровождении неизвестных и сел в машину без номеров. Сопровождающие сообщили РИА Новости, что у него дома был обыск. 2020-09-09T11:56 true PT0M11S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпогранкомитет белоруссии, светлана алексиевич, александр лукашенко, украина, максим знак, белоруссия, в мире