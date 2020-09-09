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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200909/znak-1576967199.html
Штаб Бабарико сообщил, что член КС оппозиции Знак не выходит на связь
Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:18
2020-09-09T10:07
максим знак
мария колесникова
александр лукашенко
украина
протесты в белоруссии
виктор бабарико
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> сообщил, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не выходит на связь.Инцидент произошёл вскоре после исчезновения ещё одного члена президиума КС <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a>. Позже выяснилось, что она задержана. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/oppozitsiya-1576944074.html
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576954852.html
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максим знак, мария колесникова, александр лукашенко, украина, виктор бабарико, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико сообщил, что член КС оппозиции Знак не выходит на связь

09:18 09.09.2020 (обновлено: 10:07 09.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЧлен президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Член президиума оппозиционного Координационного совета Максим Знак у здания Следственного комитета Белоруссии перед допросом по возбужденному уголовному делу
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Штаб экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил, что член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак не выходит на связь.
"Итак. 8.30 и у Максима должно было быть интервью, он не зашел в зум, я ему позвонил, он произнес фразу "похоже, кто-то к нам пришёл", отключился и написал слово "Маски". Сейчас он недоступен", - написал в Telegram пресс-секретарь штаба Бабарико Глеб Герман.
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске. - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 16:12Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция потребовала новых выборов без участия Лукашенко
Инцидент произошёл вскоре после исчезновения ещё одного члена президиума КС Марии Колесниковой. Позже выяснилось, что она задержана. Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил РИА Новости, что представители координационного совета оппозиции Антон Родненков, Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Кравцов и Родненков покинули территорию республики, а Колесникова задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом по сути, по его данным, "выпихнули" из автомобиля. Идет разбирательство. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве обвинили власти в организации их выезда из Белоруссии и рассказали, что Колесникова порвала на границе свой паспорт, не желая покидать страну, в связи с чем была задержана.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
08:00Протесты в Белоруссии
"Прошли точку невозврата". Пытались ли выгнать Колесникову из страны
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами и спецсредствами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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1991120
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Протесты в БелоруссииМаксим ЗнакМария КолесниковаАлександр ЛукашенкоУкраинаВиктор БабарикоБелоруссияВ мире
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