https://ria.ru/20200909/zavod-1577006804.html

В Верхневолжье заложен камень на месте строительства корейского завода

В Калининском районе Тверской области за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания ООО "Орион Интернейшнл Евро", сообщает... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T19:41

2020-09-09T19:41

2020-09-09T19:41

тверская область

игорь руденя

тверская область

калининский район

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<strong>ТВЕРЬ, 9 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kalininskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Калининском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания ООО "Орион Интернейшнл Евро", сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта. "Компания "Орион" является одним из лидеров продовольственного рынка кондитерских изделий. Сегодня мы положили начало развитию новой очереди производства продукции в Тверской области. К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья", ­– сказал глава региона на церемонии закладки камня.Губернатор заверил, что компаниям, открывающим в Верхневолжье предприятия и создающим новые рабочие места, правительство Тверской области будет оказывать самое активное содействие при реализации проектов. По информации пресс-службы, в данном случае регион помог в приобретении земельного участка под завод рядом с трассой М-10 "Россия". Запланировано также строительство подъездной дороги к предприятию, в бюджете Тверской области на эти цели заложены 65 миллионов рублей. Кроме того, компания сможет получить субсидии по налогам на имущество и на прибыль. Сумма бюджетной поддержки по этому направлению за пять лет, начиная с 2024 года, может составить свыше 340 миллионов рублей. При этом за тот же период налоговые отчисления компании в бюджет по прогнозам превысят 850 миллионов рублей. "Правительство региона оказывает нам большую помощь в реализации данного проекта. Мы очень надеемся, что запустим завод в срок и обеспечим Тверскую область новыми рабочими местами", – сказал Пак Чонг Рюль. На первом этапе строительства проекта планируется запуск 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в декабре 2022 года. Далее предусмотрено возведение еще трех производственных зданий. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 5 миллиардов рублей.ООО "Орион Интернейшнл Евро" – головная компания группы "Орион" в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a>. Завод в Калининском районе станет вторым по счету в Верхневолжье. Первый был запущен в Твери в 2006 году, объем инвестиций составил 40 миллионов долларов. Его производительность – до 7 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Созданы более 330 рабочих мест.

https://ria.ru/20200615/1572960395.html

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тверская область

калининский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, калининский район