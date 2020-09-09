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Тверская область
https://ria.ru/20200909/zavod-1577006804.html
В Верхневолжье заложен камень на месте строительства корейского завода
В Калининском районе Тверской области за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания ООО "Орион Интернейшнл Евро", сообщает... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T19:41
2020-09-09T19:41
тверская область
игорь руденя
тверская область
калининский район
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<strong>ТВЕРЬ, 9 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Kalininskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Калининском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Tverskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тверской области</a> за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания ООО "Орион Интернейшнл Евро", сообщает пресс-служба областного правительства. Губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Rudenja/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Руденя</a> и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта. "Компания "Орион" является одним из лидеров продовольственного рынка кондитерских изделий. Сегодня мы положили начало развитию новой очереди производства продукции в Тверской области. К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья", ­– сказал глава региона на церемонии закладки камня.Губернатор заверил, что компаниям, открывающим в Верхневолжье предприятия и создающим новые рабочие места, правительство Тверской области будет оказывать самое активное содействие при реализации проектов. По информации пресс-службы, в данном случае регион помог в приобретении земельного участка под завод рядом с трассой М-10 "Россия". Запланировано также строительство подъездной дороги к предприятию, в бюджете Тверской области на эти цели заложены 65 миллионов рублей. Кроме того, компания сможет получить субсидии по налогам на имущество и на прибыль. Сумма бюджетной поддержки по этому направлению за пять лет, начиная с 2024 года, может составить свыше 340 миллионов рублей. При этом за тот же период налоговые отчисления компании в бюджет по прогнозам превысят 850 миллионов рублей. "Правительство региона оказывает нам большую помощь в реализации данного проекта. Мы очень надеемся, что запустим завод в срок и обеспечим Тверскую область новыми рабочими местами", – сказал Пак Чонг Рюль. На первом этапе строительства проекта планируется запуск 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в декабре 2022 года. Далее предусмотрено возведение еще трех производственных зданий. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 5 миллиардов рублей.ООО "Орион Интернейшнл Евро" – головная компания группы "Орион" в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Tver/" target="_blank" data-auto="true">Твери</a>. Завод в Калининском районе станет вторым по счету в Верхневолжье. Первый был запущен в Твери в 2006 году, объем инвестиций составил 40 миллионов долларов. Его производительность – до 7 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Созданы более 330 рабочих мест.
https://ria.ru/20200615/1572960395.html
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тверская область
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игорь руденя, тверская область, калининский район

В Верхневолжье заложен камень на месте строительства корейского завода

19:41 09.09.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта
Губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 9 сен - РИА Новости. В Калининском районе Тверской области за два года будет построен новый завод по производству продуктов питания ООО "Орион Интернейшнл Евро", сообщает пресс-служба областного правительства.
Губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта
Губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор области Игорь Руденя и генеральный директор компании Пак Чонг Рюль заложили в среду камень на месте строительства объекта
"Компания "Орион" является одним из лидеров продовольственного рынка кондитерских изделий. Сегодня мы положили начало развитию новой очереди производства продукции в Тверской области. К 2026 году здесь будет работать порядка 350 человек. Реализация проекта даст тверскому региону большой объем производства, грузооборот, налоговые отчисления. Это значительный вклад в развитие экономики Верхневолжья", ­– сказал глава региона на церемонии закладки камня.
Губернатор заверил, что компаниям, открывающим в Верхневолжье предприятия и создающим новые рабочие места, правительство Тверской области будет оказывать самое активное содействие при реализации проектов.
По информации пресс-службы, в данном случае регион помог в приобретении земельного участка под завод рядом с трассой М-10 "Россия". Запланировано также строительство подъездной дороги к предприятию, в бюджете Тверской области на эти цели заложены 65 миллионов рублей. Кроме того, компания сможет получить субсидии по налогам на имущество и на прибыль. Сумма бюджетной поддержки по этому направлению за пять лет, начиная с 2024 года, может составить свыше 340 миллионов рублей. При этом за тот же период налоговые отчисления компании в бюджет по прогнозам превысят 850 миллионов рублей.
"Правительство региона оказывает нам большую помощь в реализации данного проекта. Мы очень надеемся, что запустим завод в срок и обеспечим Тверскую область новыми рабочими местами", – сказал Пак Чонг Рюль.
Церемония закладки первого камня на месте строительства ДОКБ в Твери - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 17:18Тверская область
Заложен первый камень на месте строительства ДОКБ в Твери
На первом этапе строительства проекта планируется запуск 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий. Ввод объекта в эксплуатацию предполагается в декабре 2022 года. Далее предусмотрено возведение еще трех производственных зданий. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 5 миллиардов рублей.
ООО "Орион Интернейшнл Евро" – головная компания группы "Орион" в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери.
Завод в Калининском районе станет вторым по счету в Верхневолжье. Первый был запущен в Твери в 2006 году, объем инвестиций составил 40 миллионов долларов. Его производительность – до 7 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Созданы более 330 рабочих мест.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКалининский район
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