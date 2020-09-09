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https://ria.ru/20200909/zarplata-1576967361.html
Названа зарплата, за которую россияне готовы работать без выходных
Россияне готовы отказаться от отпуска и выходных в среднем за 64 миллиона рублей в месяц, сообщили "Известия". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:26
2020-09-09T10:05
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Россияне готовы отказаться от отпуска и выходных в среднем за 64 миллиона рублей в месяц, сообщили <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия"</a>.Опрос проводили среди 3,5 тысячи людей из всех регионов страны.Исследование показало, что жители <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> по-настоящему ценят свободное время и право на отдых, поэтому готовы отказаться от них только за крупное вознаграждение.При этом мужчинам для такого трудового режима нужно 35 миллионов рублей, а женщинам — 89 миллионов, говорится в статье.
https://ria.ru/20200908/zarplata-1576908009.html
Да уж, это полный бред. С такой зарплатой можно поработать месяц или даже неделю и потом отдыхать всю жизнь)))
33
Бред какой то.
28
41
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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60
россия, общество

Названа зарплата, за которую россияне готовы работать без выходных

09:26 09.09.2020 (обновлено: 10:05 09.09.2020)
5821
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкСотрудники за компьютерами
Сотрудники за компьютерами - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россияне готовы отказаться от отпуска и выходных в среднем за 64 миллиона рублей в месяц, сообщили "Известия".
Опрос проводили среди 3,5 тысячи людей из всех регионов страны.
Исследование показало, что жители России по-настоящему ценят свободное время и право на отдых, поэтому готовы отказаться от них только за крупное вознаграждение.
При этом мужчинам для такого трудового режима нужно 35 миллионов рублей, а женщинам — 89 миллионов, говорится в статье.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
Вчера, 08:21
Названы регионы с самыми высокими зарплатами
44236124553
Обсудить 41
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Да уж, это полный бред. С такой зарплатой можно поработать месяц или даже неделю и потом отдыхать всю жизнь)))
9 сентября, 09:34
ААнтивирус
2740101
Бред какой то.
9 сентября, 09:28
Егор ПанкратовЕгор Панкратов
2600101
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