https://ria.ru/20200909/zarplata-1576967361.html
Названа зарплата, за которую россияне готовы работать без выходных
Россияне готовы отказаться от отпуска и выходных в среднем за 64 миллиона рублей в месяц, сообщили "Известия". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:26
2020-09-09T09:26
2020-09-09T10:05
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Россияне готовы отказаться от отпуска и выходных в среднем за 64 миллиона рублей в месяц, сообщили <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известия"</a>.Опрос проводили среди 3,5 тысячи людей из всех регионов страны.Исследование показало, что жители <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> по-настоящему ценят свободное время и право на отдых, поэтому готовы отказаться от них только за крупное вознаграждение.При этом мужчинам для такого трудового режима нужно 35 миллионов рублей, а женщинам — 89 миллионов, говорится в статье.
https://ria.ru/20200908/zarplata-1576908009.html
Антивирус
Да уж, это полный бред. С такой зарплатой можно поработать месяц или даже неделю и потом отдыхать всю жизнь)))
33
Егор Панкратов
Бред какой то.
28
41
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество