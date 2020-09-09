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В Госдуме разработали проект о совершенствовании целевого набора в вузы
Парламентарии разработали законопроект, предусматривающий в процедуре целевого набора в вузы конкурсную основу и участие работодателей в формировании запроса на РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:32
2020-09-09T13:43
навигатор абитуриента
михаил мишустин
госдума рф
ирина яровая
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Парламентарии разработали законопроект, предусматривающий в процедуре целевого набора в вузы конкурсную основу и участие работодателей в формировании запроса на подготовку специалистов, сообщила пресс-служба вице-спикера <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Irina_JArovaja/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Яровой</a>.Сообщается, что к такому решению пришли участники рабочей группы по подготовке законопроекта под председательством Яровой, заседание которой состоялось в среду. Законопроект будет направлен председателю правительства РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> и в рабочую группу Госсовета по направлению "Образование и наука"."Законопроект впервые предлагает: для молодежи - сделать целевое обучение доступным для всех абитуриентов на открытой конкурсной основе, для работодателей - активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов, отбор лучших и возможность формировать требования к успеваемости студента, для выпускников и работодателей - гарантированное рабочее место и наполнение экономики квалифицированными кадрами, для вузов - соединение теоретической подготовки с практикой, публичную оценку качества обучения, так как запрос и результат выводятся на открытую платформу", - приводятся в сообщении слова Яровой.По ее словам, для реализации этой концепции на базе уже существующей информационной системы итоговой аттестации предлагается создать единую образовательную платформу, на которой публично будут размещены заявки работодателей."Ответ на вопрос, какие специалисты нужны экономике, получит объективные характеристики и позволит сориентировать будущих студентов в выборе профессии. На основе заявок работодателей будет формироваться количество бюджетных мест и количество вакансий, на каждую из которых будет самостоятельный конкурс, в котором сможет участвовать при желании любой выпускник", - сообщила Яровая.Также законопроектом предлагается, наряду с бюджетным целевым набором, ввести открытый и доступный всем целевой набор в вузы за счет частных инвестиций, что является выгодным вложением для крупных корпораций работодателей, поскольку это вложения не только в студента, но и в научную школу, технологии и дополнительные тематические образовательные курсы подготовки специалистов. Вопросы обучения в аспирантуре также найдут развитие в законопроекте, отмечается в сообщении."В случае принятия законопроекта появится эффективная и понятная система целевого набора, обозримая и гарантированная перспектива для молодежи и для экономики страны", - добавила Яровая.
https://na.ria.ru/20200907/glushko-1576870418.html
https://ria.ru/20200903/universitet-1576707679.html
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навигатор абитуриента, михаил мишустин, госдума рф, ирина яровая, общество

В Госдуме разработали проект о совершенствовании целевого набора в вузы

13:32 09.09.2020 (обновлено: 13:43 09.09.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Парламентарии разработали законопроект, предусматривающий в процедуре целевого набора в вузы конкурсную основу и участие работодателей в формировании запроса на подготовку специалистов, сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
Сообщается, что к такому решению пришли участники рабочей группы по подготовке законопроекта под председательством Яровой, заседание которой состоялось в среду. Законопроект будет направлен председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в рабочую группу Госсовета по направлению "Образование и наука".
"Законопроект впервые предлагает: для молодежи - сделать целевое обучение доступным для всех абитуриентов на открытой конкурсной основе, для работодателей - активное участие в формировании запроса на подготовку специалистов, отбор лучших и возможность формировать требования к успеваемости студента, для выпускников и работодателей - гарантированное рабочее место и наполнение экономики квалифицированными кадрами, для вузов - соединение теоретической подготовки с практикой, публичную оценку качества обучения, так как запрос и результат выводятся на открытую платформу", - приводятся в сообщении слова Яровой.
По ее словам, для реализации этой концепции на базе уже существующей информационной системы итоговой аттестации предлагается создать единую образовательную платформу, на которой публично будут размещены заявки работодателей.
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"Ответ на вопрос, какие специалисты нужны экономике, получит объективные характеристики и позволит сориентировать будущих студентов в выборе профессии. На основе заявок работодателей будет формироваться количество бюджетных мест и количество вакансий, на каждую из которых будет самостоятельный конкурс, в котором сможет участвовать при желании любой выпускник", - сообщила Яровая.
Также законопроектом предлагается, наряду с бюджетным целевым набором, ввести открытый и доступный всем целевой набор в вузы за счет частных инвестиций, что является выгодным вложением для крупных корпораций работодателей, поскольку это вложения не только в студента, но и в научную школу, технологии и дополнительные тематические образовательные курсы подготовки специалистов. Вопросы обучения в аспирантуре также найдут развитие в законопроекте, отмечается в сообщении.
"В случае принятия законопроекта появится эффективная и понятная система целевого набора, обозримая и гарантированная перспектива для молодежи и для экономики страны", - добавила Яровая.
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Навигатор абитуриентаМихаил МишустинГосдума РФИрина ЯроваяОбщество
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