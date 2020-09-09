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https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576998560.html
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Группу российских граждан, задержанных в Белоруссии, заманили обманом в страну спецслужбы нескольких стран, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:15
2020-09-09T17:15
задержание россиян под минском
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Группу российских граждан, задержанных в Белоруссии, заманили обманом в страну спецслужбы нескольких стран, заявил генпрокурор РФ <a href="https://ria.ru/person_Igor_Krasnov" target="_blank">Игорь Краснов</a>."Генпрокуратура незамедлительно отреагировала на эту ситуацию. Я сам готов был вылететь на переговоры в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минск</a>, но этого не потребовалось. В порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан РФ передали российской стороне", - добавил он.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских граждан возвращены на родину. Тридцать третий, который имеет также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
https://ria.ru/20200816/1575849644.html
Сусанины?
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задержание россиян под минском, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, белоруссия, политика

Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы

17:15 09.09.2020
2096
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Группу российских граждан, задержанных в Белоруссии, заманили обманом в страну спецслужбы нескольких стран, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств", - сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".

"Генпрокуратура незамедлительно отреагировала на эту ситуацию. Я сам готов был вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось. В порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан РФ передали российской стороне", - добавил он.
Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских граждан возвращены на родину. Тридцать третий, который имеет также белорусское гражданство, остался в Белоруссии.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Как заявил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, по словам Пескова, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 12:16Протесты в Белоруссии
Задержанные в Минске россияне раскрыли детали поездки в Белоруссию
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Задержание россиян под МинскомИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Сусанины?
9 сентября, 17:17
К Константин Петров
720103
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