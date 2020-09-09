https://ria.ru/20200909/zaderzhanie-1576990914.html
"Ланит" готов сотрудничать с СК по делу замглавы Минэнерго Тихонова
ИТ-компания "Ланит" готова сотрудничать со следствием по делу о хищении выделенных Минэнерго средств на создание информационной системы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T15:35
2020-09-09T15:35
2020-09-09T15:35
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова
светлана петренко
ланит
следственный комитет россии (ск рф)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> ИТ-компания "<a href="http://ria.ru/organization_LANIT/" target="_blank" data-auto="true">Ланит</a>" готова сотрудничать со следствием по делу о хищении выделенных <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> средств на создание информационной системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "Ланит".Ранее в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи предъявили замминистра энергетики России Анатолию Тихонову обвинение в хищении 603 миллионов рублей. По мнению следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия "Российское энергетическое агентство" (РЭА). Другие предполагаемые участники аферы – советник Тихонова Роман Рыжков, вице-президент компании "Ланит" Владимир Макаров и некий Виктор Серебряков. Указанные лица задержаны.В пресс-службе ГК "Ланит" сообщили, что действительно 8 сентября представители правоохранительных органов провели проверку документов по контракту с ФГБУ "РЭА" Минэнерго России."В настоящее время компания работает в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками", - добавили в компании.
https://ria.ru/20200828/obvinenie-1576427071.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
задержание замглавы минэнерго анатолия тихонова, светлана петренко, ланит, следственный комитет россии (ск рф), министерство энергетики рф (минэнерго россии), происшествия