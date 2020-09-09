https://ria.ru/20200909/yugra-1576965633.html

В Югре расселяют жителей поселка рядом с промзоной

Власти Сургутского района ХМАО начали расселение жителей поселка ГПЗ, соседствующего с промышленной зоной и двумя газоперерабатывающими заводами, сообщили... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:17

2020-09-09T08:17

2020-09-09T08:18

ханты-мансийский автономный округ

жилье

александр трубецкой

наталья комарова

ханты-мансийский ао

сургутский район

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> ХМАО начали расселение жителей поселка ГПЗ, соседствующего с промышленной зоной и двумя газоперерабатывающими заводами, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.Как уточнили РИА Новости в муниципалитете, поселок ГПЗ расположен в непосредственной близости от промышленных объектов, связанных с газопереработкой, поэтому районные власти ранее приняли решение переселить жителей в соседний поселок Солнечный. Для этого в населенном пункте построили 16-этажный дом.По словам жительницы поселка Фирдауси Гайнутдиновой, которую цитирует пресс-служба, в их населенном пункте нет школы, детского сада, дома располагаются между двумя заводами, поэтому переезд в Солнечный улучшит условия жизни местных семей. Женщина, ожидавшая переселения более 15 лет, отметила роль губернатора Югры <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Комаровой</a> и главы района Андрея Трубецкого в решении этого вопроса.Руководитель муниципалитета на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. На эти цели выделено около 1,2 миллиарда рублей. Трубецкой подчеркнул, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.В свою очередь в пресс-службе администрации уточнили, что готовится обращение в адрес правительства Югры о выделении дополнительных средств на приобретение жилья для расселения из аварийного фонда жителей Сургутского района.

https://ria.ru/20200908/forum-1576914266.html

https://ria.ru/20200906/naberezhnaya-1576836373.html

ханты-мансийский ао

сургутский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, александр трубецкой, наталья комарова, ханты-мансийский ао, сургутский район, общество