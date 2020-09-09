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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200909/yugra-1576965633.html
В Югре расселяют жителей поселка рядом с промзоной
Власти Сургутского района ХМАО начали расселение жителей поселка ГПЗ, соседствующего с промышленной зоной и двумя газоперерабатывающими заводами, сообщили... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T08:17
2020-09-09T08:18
ханты-мансийский автономный округ
жилье
александр трубецкой
наталья комарова
ханты-мансийский ао
сургутский район
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Surgutskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Сургутского района</a> ХМАО начали расселение жителей поселка ГПЗ, соседствующего с промышленной зоной и двумя газоперерабатывающими заводами, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.Как уточнили РИА Новости в муниципалитете, поселок ГПЗ расположен в непосредственной близости от промышленных объектов, связанных с газопереработкой, поэтому районные власти ранее приняли решение переселить жителей в соседний поселок Солнечный. Для этого в населенном пункте построили 16-этажный дом.По словам жительницы поселка Фирдауси Гайнутдиновой, которую цитирует пресс-служба, в их населенном пункте нет школы, детского сада, дома располагаются между двумя заводами, поэтому переезд в Солнечный улучшит условия жизни местных семей. Женщина, ожидавшая переселения более 15 лет, отметила роль губернатора Югры <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Натальи Комаровой</a> и главы района Андрея Трубецкого в решении этого вопроса.Руководитель муниципалитета на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. На эти цели выделено около 1,2 миллиарда рублей. Трубецкой подчеркнул, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.В свою очередь в пресс-службе администрации уточнили, что готовится обращение в адрес правительства Югры о выделении дополнительных средств на приобретение жилья для расселения из аварийного фонда жителей Сургутского района.
https://ria.ru/20200908/forum-1576914266.html
https://ria.ru/20200906/naberezhnaya-1576836373.html
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жилье, александр трубецкой, наталья комарова, ханты-мансийский ао, сургутский район, общество

В Югре расселяют жителей поселка рядом с промзоной

08:17 09.09.2020 (обновлено: 08:18 09.09.2020)
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаСургутский район (ХМАО)
Сургутский район (ХМАО) - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Сургутский район (ХМАО). Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО начали расселение жителей поселка ГПЗ, соседствующего с промышленной зоной и двумя газоперерабатывающими заводами, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.
Как уточнили РИА Новости в муниципалитете, поселок ГПЗ расположен в непосредственной близости от промышленных объектов, связанных с газопереработкой, поэтому районные власти ранее приняли решение переселить жителей в соседний поселок Солнечный. Для этого в населенном пункте построили 16-этажный дом.
Якутск - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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"В Солнечном в минувшие выходные вручали ключи от квартир новостройки жителям поселка ГПЗ... В один из двух подъездов новостройки переселятся жители 12 домов поселка ГПЗ", - сообщили в администрации.
По словам жительницы поселка Фирдауси Гайнутдиновой, которую цитирует пресс-служба, в их населенном пункте нет школы, детского сада, дома располагаются между двумя заводами, поэтому переезд в Солнечный улучшит условия жизни местных семей. Женщина, ожидавшая переселения более 15 лет, отметила роль губернатора Югры Натальи Комаровой и главы района Андрея Трубецкого в решении этого вопроса.
Руководитель муниципалитета на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. На эти цели выделено около 1,2 миллиарда рублей. Трубецкой подчеркнул, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.
В свою очередь в пресс-службе администрации уточнили, что готовится обращение в адрес правительства Югры о выделении дополнительных средств на приобретение жилья для расселения из аварийного фонда жителей Сургутского района.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругЖильеАлександр ТрубецкойНаталья КомароваХанты-Мансийский АОСургутский районОбщество
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