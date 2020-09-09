В Югре расселяют жителей поселка рядом с промзоной
08:17 09.09.2020 (обновлено: 08:18 09.09.2020)
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© Фото : предоставлено администрацией Сургутского районаСургутский район (ХМАО)
© Фото : предоставлено администрацией Сургутского района
Сургутский район (ХМАО). Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 сен - РИА Новости. Власти Сургутского района ХМАО начали расселение жителей поселка ГПЗ, соседствующего с промышленной зоной и двумя газоперерабатывающими заводами, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.
Как уточнили РИА Новости в муниципалитете, поселок ГПЗ расположен в непосредственной близости от промышленных объектов, связанных с газопереработкой, поэтому районные власти ранее приняли решение переселить жителей в соседний поселок Солнечный. Для этого в населенном пункте построили 16-этажный дом.
"В Солнечном в минувшие выходные вручали ключи от квартир новостройки жителям поселка ГПЗ... В один из двух подъездов новостройки переселятся жители 12 домов поселка ГПЗ", - сообщили в администрации.
По словам жительницы поселка Фирдауси Гайнутдиновой, которую цитирует пресс-служба, в их населенном пункте нет школы, детского сада, дома располагаются между двумя заводами, поэтому переезд в Солнечный улучшит условия жизни местных семей. Женщина, ожидавшая переселения более 15 лет, отметила роль губернатора Югры Натальи Комаровой и главы района Андрея Трубецкого в решении этого вопроса.
Руководитель муниципалитета на своей странице в Facebook отметил, что в 2020 году администрация района планирует переселить из аварийных домов более 600 семей. На эти цели выделено около 1,2 миллиарда рублей. Трубецкой подчеркнул, что вопрос расселения - приоритетный для властей Сургутского района, учитывая, что в таких домах остаются 30 тысяч человек.
В свою очередь в пресс-службе администрации уточнили, что готовится обращение в адрес правительства Югры о выделении дополнительных средств на приобретение жилья для расселения из аварийного фонда жителей Сургутского района.