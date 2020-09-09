https://ria.ru/20200909/yazyk-1577008757.html

Экс-мэр Киева подал в суд на правительство из-за закона о русском языке

Бывший мэр украинской столицы Леонид Черновецкий подал иск на кабмин страны в Окружной административный суд Киева, требуя внести на рассмотрение в Верховную... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T20:42

2020-09-09T20:42

2020-09-09T20:42

леонид черновецкий

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Бывший мэр украинской столицы <a href="http://ria.ru/person_Leonid_CHernoveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Черновецкий</a> подал иск на кабмин страны в Окружной административный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, требуя внести на рассмотрение в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховную раду</a> проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, сообщает в среду пресс-служба суда.Как уточнили в суде, Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела.Верховная рада <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.

https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html

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киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид черновецкий, верховная рада украины, киев, украина, в мире