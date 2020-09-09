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Экс-мэр Киева подал в суд на правительство из-за закона о русском языке
Бывший мэр украинской столицы Леонид Черновецкий подал иск на кабмин страны в Окружной административный суд Киева, требуя внести на рассмотрение в Верховную... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T20:42
2020-09-09T20:42
леонид черновецкий
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Бывший мэр украинской столицы <a href="http://ria.ru/person_Leonid_CHernoveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Черновецкий</a> подал иск на кабмин страны в Окружной административный суд <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, требуя внести на рассмотрение в <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховную раду</a> проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, сообщает в среду пресс-служба суда.Как уточнили в суде, Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела.Верховная рада <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украины</a> в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
https://ria.ru/20200902/diskriminatsiya-1576620619.html
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киев
украина
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леонид черновецкий, верховная рада украины, киев, украина, в мире

Экс-мэр Киева подал в суд на правительство из-за закона о русском языке

20:42 09.09.2020
2689
© РИА Новости / Александр МазуркевичЛеонид Черновецкий
Леонид Черновецкий - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Бывший мэр украинской столицы Леонид Черновецкий подал иск на кабмин страны в Окружной административный суд Киева, требуя внести на рассмотрение в Верховную раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, сообщает в среду пресс-служба суда.
"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать кабинет министров Украины внести в Верховную раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком - кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.
Как уточнили в суде, Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.
Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела.
Верховная рада Украины в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС – в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:52
Медведчук обвинил Зеленского в дискриминации русского языка на Украине
147106014
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Леонид ЧерновецкийВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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