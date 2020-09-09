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https://ria.ru/20200909/whatsapp-1576963377.html
В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
В WhatsApp появились "страшные" сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Об этом сообщил портал WABetainfo. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T01:52
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появились "страшные" сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Об этом сообщил портал <a href="https://wabetainfo.com/" target="_blank">WABetainfo</a>.Сообщение состоит из случайного набора необычных текстовых символов, его прочтение может привести к циклическому сбою приложения. Проблема актуальна для мобильных операционных систем <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, в некоторых случаях пользователям приходится полностью переустанавливать мессенджер.В случае получения такого сообщения пользователь должен попытаться заблокировать отправителя с помощью браузерной версии WhatsApp Web. Кроме того, во избежание проблем следует установить более строгие настройки конфиденциальности.В августе прошлого года сообщалось об обнаружении в WhatsApp аналогичной уязвимости, которая позволяла злоумышленнику вступить в групповой чат и дестабилизировать работу мессенджера у всех его участников, прислав всего одно вредоносное сообщение. В результате участникам чата также приходилось удалять и скачивать мессенджер заново. Позднее стало известно, что WhatsApp разработал решение проблемы.
https://ria.ru/20200824/whatsapp-1576215432.html
2
РИА Новости
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whatsapp inc., google android, apple ios, технологии

В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения

01:52 09.09.2020 (обновлено: 09:46 09.09.2020)
5000
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В WhatsApp появились "страшные" сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Об этом сообщил портал WABetainfo.
Сообщение состоит из случайного набора необычных текстовых символов, его прочтение может привести к циклическому сбою приложения.
Проблема актуальна для мобильных операционных систем iOS и Android, в некоторых случаях пользователям приходится полностью переустанавливать мессенджер.
В случае получения такого сообщения пользователь должен попытаться заблокировать отправителя с помощью браузерной версии WhatsApp Web. Кроме того, во избежание проблем следует установить более строгие настройки конфиденциальности.
В августе прошлого года сообщалось об обнаружении в WhatsApp аналогичной уязвимости, которая позволяла злоумышленнику вступить в групповой чат и дестабилизировать работу мессенджера у всех его участников, прислав всего одно вредоносное сообщение. В результате участникам чата также приходилось удалять и скачивать мессенджер заново. Позднее стало известно, что WhatsApp разработал решение проблемы.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 03:08
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
95390516
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WhatsApp Inc.Google AndroidApple iOSТехнологии
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