https://ria.ru/20200909/whatsapp-1576963377.html

В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения

В WhatsApp появились "страшные" сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Об этом сообщил портал WABetainfo. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T01:52

2020-09-09T01:52

2020-09-09T09:46

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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появились "страшные" сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Об этом сообщил портал <a href="https://wabetainfo.com/" target="_blank">WABetainfo</a>.Сообщение состоит из случайного набора необычных текстовых символов, его прочтение может привести к циклическому сбою приложения. Проблема актуальна для мобильных операционных систем <a href="http://ria.ru/product_Apple_iOS/" target="_blank" data-auto="true">iOS</a> и <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a>, в некоторых случаях пользователям приходится полностью переустанавливать мессенджер.В случае получения такого сообщения пользователь должен попытаться заблокировать отправителя с помощью браузерной версии WhatsApp Web. Кроме того, во избежание проблем следует установить более строгие настройки конфиденциальности.В августе прошлого года сообщалось об обнаружении в WhatsApp аналогичной уязвимости, которая позволяла злоумышленнику вступить в групповой чат и дестабилизировать работу мессенджера у всех его участников, прислав всего одно вредоносное сообщение. В результате участникам чата также приходилось удалять и скачивать мессенджер заново. Позднее стало известно, что WhatsApp разработал решение проблемы.

https://ria.ru/20200824/whatsapp-1576215432.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., google android, apple ios, технологии