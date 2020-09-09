https://ria.ru/20200909/vykhodnoy-1576973413.html

В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным

Работодателям будет удобнее, если 31 декабря в этом году останется рабочим днем, однако с точки зрения укрепления семьи его правильнее сделать выходным,... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T11:22

2020-09-09T11:22

2020-09-09T11:22

общественная палата рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Работодателям будет удобнее, если 31 декабря в этом году останется рабочим днем, однако с точки зрения укрепления семьи его правильнее сделать выходным, сообщила РИА Новости глава комиссии <a href="https://ria.ru/organization_Obshhestvennaja_palata_Rossijjskojj_Federacii/" target="_blank">Общественной палаты РФ</a> по социальной политике и трудовым отношениям, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок."Конечно, чем больше выходных, тем, мне кажется, правильнее для укрепления семьи. Но разные есть, так скажем, подходы. Если предположить, что 31 декабря будет рабочим днем, это, в общем, не впервой в России, и закончить каникулы 10 января, который выпадает на воскресенье, как раз ровно через такой инструмент календаризации получается удобно и для граждан... и для работодателей", - рассказала Починок.С другой стороны, как отметила член ОП РФ, для многих 31 декабря традиционно день встречи семьей и возможность подольше побыть с близкими. Однако поскольку в этом году дата выпадает на четверг, а не на пятницу, сделать его выходным не так просто."Посмотрим, если Минтруд обсудил это с ключевыми работодателями, то мы поддержим", - добавила Починок.Ранее Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в будущем году. Ведомство хочет сделать выходным 31 декабря, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря.Накануне в ОП РФ поддержали предложение <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_truda_i_soczashhity_RF/" target="_blank">Минтруда</a> сделать 31 декабря выходным днем: это поможет укреплению института семьи.

https://ria.ru/20200908/vykhodnoy-1576923893.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общественная палата рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество