https://ria.ru/20200909/voennye-1576964223.html
Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана
Президент США Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T04:21
2020-09-09T04:21
2020-09-09T04:31
дональд трамп
афганистан
ирак
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> объявит о сокращении военного присутствия в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.
https://ria.ru/20200708/1574034204.html
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афганистан
ирак
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, афганистан, ирак, сша, в мире