Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200909/voennye-1576964223.html
Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана
Президент США Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T04:21
2020-09-09T04:31
дональд трамп
афганистан
ирак
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_0:160:2100:1341_1400x0_80_0_0_58aac3a33f3491310d8f9fea1fdc4c13.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> объявит о сокращении военного присутствия в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.
https://ria.ru/20200708/1574034204.html
3
афганистан
ирак
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564721410_50:0:2050:1500_1400x0_80_0_0_7ae46468f0726cdb997b13d02bc175a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, афганистан, ирак, сша, в мире

Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана

04:21 09.09.2020 (обновлено: 04:31 09.09.2020)
2263
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные во время посадки в самолет
Американские военные во время посадки в самолет - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
Американские военные во время посадки в самолет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Представитель сообщил, что завтра следует ожидать объявления о дальнейшем выводе войск из Ирака, а в ближайшие дни - другого объявления относительно Афганистана", - говорится в сообщении президентского пула Трампа.
Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 08.07.2020
8 июля, 04:28Война в Сирии
Демократы предложили запретить США брать под контроль нефть в Ираке и САР
55193016
Обсудить 3
Дональд ТрампАфганистанИракСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Дональд Трамп
Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
Археолог во время раскопок на горе Трон Артура в Шотландии
Археологи нашли руины древнего городища, в котором жило загадочное племя
Участники протестов на площади Независимости в Минске
Россияне рассказали об отношении к вопросу объединения с Белоруссией
Вид на реку Амазонку с борта МКС
"Роскосмос" ответил на сообщения об отказе НАСА покупать место на "Союзе"
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предрек пересмотр приговора "бездарному" Ефремову
Смартфон
Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
Сотрудники правоохранительных органов США
В США полицейский ранил подростка с аутизмом
Посетители у стенда Россия в XXI веке
Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин
Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют
Девушка со смартфоном и банковской картой
Назван способ сократить количество звонков от мошенников
Атомная подводная лодка
ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала Россию островом свободы после возвращения из США
Автомобиль скорой помощи на Украине
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
Перехват самолета-разведчика над Балтийским морем
Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков
Наручники
В Иркутской области двое грабителей сбежали из-под стражи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:32Лукашенко посетит Москву 14 сентября, сообщил источник
11:30Памфилова заявила о готовности избирательной системы к голосованию
11:30В Белоруссии 121 человека задержали за участие в протестах во вторник
11:22В Общественной палате оценили идею сделать 31 декабря выходным
11:17В Чехии 21 человек пострадал при столкновении поезда с техсоставом
11:17Эксперт заявил о разгроме Координационного совета белорусской оппозиции
11:14Эксперт оценил возможность альтернативы "Северному потоку — 2" для Европы
11:11В белорусской оппозиции назвали причину задержания члена КС Знака
11:11В Греции сгорел крупнейший лагерь мигрантов
11:10В Госдуме прокомментировали обращение Тихановской к россиянам
11:06Лукашенко уволил главу КГБ из-за задержания россиян под Минском
10:59СМИ: Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе
10:56В Минске в дом, где живет Колесникова, зашли люди в масках
10:52В Симферополе подачу воды по графику могут сохранить до весны
10:45Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочное освобождение
10:38Названы регионы, где нет прироста по коронавирусу
10:37В России за сутки 6409 человек вылечились от коронавируса
10:36В России за сутки умерли 142 пациента с коронавирусом
10:36В Москве за сутки выявили 642 новых случая коронавируса
10:32В России выявили 5218 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния