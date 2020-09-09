https://ria.ru/20200909/voennye-1576964223.html

Трамп решил вывести часть войск из Ирака и Афганистана

Президент США Дональд Трамп объявит о сокращении военного присутствия в Ираке и Афганистане, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T04:21

2020-09-09T04:21

2020-09-09T04:31

дональд трамп

афганистан

ирак

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> объявит о сокращении военного присутствия в <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a> и <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.Обещания закончить войны в Ираке и Афганистане, начатые его предшественниками, были ключевыми в предвыборной программе Трампа.

https://ria.ru/20200708/1574034204.html

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афганистан

ирак

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, афганистан, ирак, сша, в мире