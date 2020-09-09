https://ria.ru/20200909/voda-1576993311.html

Маркировку питьевой воды хотят сделать обязательной с 2021 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать маркировку питьевой упакованной воды обязательной в России с 2021 года. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:00

2020-09-09T16:00

2020-09-09T17:58

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> предложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> сделать маркировку питьевой упакованной воды обязательной в России с 2021 года.Комментируя это предложение, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров не исключил, что маркировка воды приведет к росту ее стоимости и, как следствие, снижению покупательской способности населения."Если вода стоит условно 20 рублей (за) пол-литра, прирост на рубль - это прирост на 5%. Маркировать нужно те товары, которые подделывают и которые дорогие", - пояснил депутат.По его мнению, маркировать в первую очередь следует дорогие лекарства и БАДы.В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что маркировка питьевой воды, благодаря цифровизации этой процедуры, позволит обеспечить оперативное реагирование на нарушения, связанные с производством этого продукта.По словам парламентария, казалось бы, вода одна и та же, но ее качество может быть совершенно разным. Если этот вопрос удастся взять на контроль, то, с точки зрения обеспечения безопасности, это будет крайне важная и эффективная мера в борьбе с теми игроками рынка, которые работают нелегально или так или иначе нарушают действующее законодательство.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года - обуви и лекарств.С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России проходит эксперимент по маркировке упакованной воды. Однако, как отмечал в июле президент <a href="http://ria.ru/organization_soyuz-proizvoditeley-bezalkogolnykh-napitkov-i-mineralnykh-vod/" target="_blank" data-auto="true">Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод</a> Максим Новиков, физически тестирование еще не началось. Союз ожидал возобновления пилотного проекта не раньше сентября.

https://ria.ru/20200909/mishustin-1576992990.html

https://ria.ru/20200909/alkogol-1576997085.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество