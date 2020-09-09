https://ria.ru/20200909/voda-1576993311.html
Маркировку питьевой воды хотят сделать обязательной с 2021 года
Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил президенту РФ Владимиру Путину сделать маркировку питьевой упакованной воды обязательной в России с 2021 года. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:00
2020-09-09T16:00
2020-09-09T17:58
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Глава Минпромторга <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> предложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> сделать маркировку питьевой упакованной воды обязательной в России с 2021 года.Комментируя это предложение, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров не исключил, что маркировка воды приведет к росту ее стоимости и, как следствие, снижению покупательской способности населения."Если вода стоит условно 20 рублей (за) пол-литра, прирост на рубль - это прирост на 5%. Маркировать нужно те товары, которые подделывают и которые дорогие", - пояснил депутат.По его мнению, маркировать в первую очередь следует дорогие лекарства и БАДы.В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что маркировка питьевой воды, благодаря цифровизации этой процедуры, позволит обеспечить оперативное реагирование на нарушения, связанные с производством этого продукта.По словам парламентария, казалось бы, вода одна и та же, но ее качество может быть совершенно разным. Если этот вопрос удастся взять на контроль, то, с точки зрения обеспечения безопасности, это будет крайне важная и эффективная мера в борьбе с теми игроками рынка, которые работают нелегально или так или иначе нарушают действующее законодательство.Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года - обуви и лекарств.С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России проходит эксперимент по маркировке упакованной воды. Однако, как отмечал в июле президент <a href="http://ria.ru/organization_soyuz-proizvoditeley-bezalkogolnykh-napitkov-i-mineralnykh-vod/" target="_blank" data-auto="true">Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод</a> Максим Новиков, физически тестирование еще не началось. Союз ожидал возобновления пилотного проекта не раньше сентября.
https://ria.ru/20200909/mishustin-1576992990.html
https://ria.ru/20200909/alkogol-1576997085.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Глава Минпромторга Денис Мантуров
предложил президенту РФ Владимиру Путину
сделать маркировку питьевой упакованной воды обязательной в России с 2021 года.
"Рассчитываем с 2021 года включить данную продукцию (питьевую упакованную воду - ред,) в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Здесь мы просим вас поддержать в этом", - сказал Мантуров Путину на совещании с членами правительства.
Комментируя это предложение, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров не исключил, что маркировка воды приведет к росту ее стоимости и, как следствие, снижению покупательской способности населения.
"Мне кажется, маркировка воды, так как они фактически хотят маркировать товар до 100 рублей, существенно поднимет цену на воду. Это проблема поднятия цен. У нас, наверное, есть подделка воды, но вода есть вода. Она везде. Мне кажется, не с того начинаем... Я сомневаюсь, что это своевременное решение. Это в процентах поднимет на воду. Это то же самое, как когда решили маркировать дешевые препараты и получили море проблем", - сказал Петров РИА Новости.
"Если вода стоит условно 20 рублей (за) пол-литра, прирост на рубль - это прирост на 5%. Маркировать нужно те товары, которые подделывают и которые дорогие", - пояснил депутат.
По его мнению, маркировать в первую очередь следует дорогие лекарства и БАДы.
В свою очередь, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный считает, что маркировка питьевой воды, благодаря цифровизации этой процедуры, позволит обеспечить оперативное реагирование на нарушения, связанные с производством этого продукта.
По словам парламентария, казалось бы, вода одна и та же, но ее качество может быть совершенно разным. Если этот вопрос удастся взять на контроль, то, с точки зрения обеспечения безопасности, это будет крайне важная и эффективная мера в борьбе с теми игроками рынка, которые работают нелегально или так или иначе нарушают действующее законодательство.
"Я как парламентарий отношусь крайне уважительно и поддерживаю эту инициативу, поскольку мы должны знать и понимать, что мы пьем", - заключил депутат.
Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. С 1 марта 2019 года в России уже началась обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос, с 1 декабря - парфюма, фотокамер, шин и некоторых товаров легкой промышленности, а с 1 июля 2020 года - обуви и лекарств.
С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России проходит эксперимент по маркировке упакованной воды. Однако, как отмечал в июле президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод
Максим Новиков, физически тестирование еще не началось. Союз ожидал возобновления пилотного проекта не раньше сентября.