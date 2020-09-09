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Липецкая область
https://ria.ru/20200909/voda-1576980687.html
В школах Липецкой области установили питьевые фонтанчики
Около тысячи фонтанчиков с питьевой водой установили в 261 школе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:13
2020-09-09T13:13
липецкая область
игорь артамонов
общество
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<strong>ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости. </strong>Около тысячи фонтанчиков с питьевой водой установили в 261 школе <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, работы по монтажу питьевой системы начались весной. Строители частично заменили уже имеющиеся в школах фонтанчики и проложили коммуникации под новые. На их установку было направлено более 21 миллиона рублей. Все работы завершились в августе. Вода в школьных фонтанчиках полностью соответствует санитарным требованиям."В феврале был проведен мониторинг обеспеченности общеобразовательных учреждений отфильтрованной водой. Он показал, что не во всех школах питьевая вода соответствует санитарным требованиям. К тому же питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в образовательном учреждении. Здоровье и безопасность детей — превыше всего", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20190920/1558883693.html
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игорь артамонов, общество

В школах Липецкой области установили питьевые фонтанчики

13:13 09.09.2020
71
© Фото : Администрация Липецкой областиПитьевой фонтанчик
Питьевой фонтанчик - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Администрация Липецкой области
ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Около тысячи фонтанчиков с питьевой водой установили в 261 школе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы по монтажу питьевой системы начались весной. Строители частично заменили уже имеющиеся в школах фонтанчики и проложили коммуникации под новые. На их установку было направлено более 21 миллиона рублей. Все работы завершились в августе. Вода в школьных фонтанчиках полностью соответствует санитарным требованиям.
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2019
20 сентября 2019, 11:56Липецкая область
"Точки роста" откроются в школах Липецкой области
"В феврале был проведен мониторинг обеспеченности общеобразовательных учреждений отфильтрованной водой. Он показал, что не во всех школах питьевая вода соответствует санитарным требованиям. К тому же питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в образовательном учреждении. Здоровье и безопасность детей — превыше всего", — сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновОбщество
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