https://ria.ru/20200909/voda-1576980687.html

В школах Липецкой области установили питьевые фонтанчики

Около тысячи фонтанчиков с питьевой водой установили в 261 школе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:13

2020-09-09T13:13

2020-09-09T13:13

липецкая область

игорь артамонов

общество

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<strong>ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости. </strong>Около тысячи фонтанчиков с питьевой водой установили в 261 школе <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.По его словам, работы по монтажу питьевой системы начались весной. Строители частично заменили уже имеющиеся в школах фонтанчики и проложили коммуникации под новые. На их установку было направлено более 21 миллиона рублей. Все работы завершились в августе. Вода в школьных фонтанчиках полностью соответствует санитарным требованиям."В феврале был проведен мониторинг обеспеченности общеобразовательных учреждений отфильтрованной водой. Он показал, что не во всех школах питьевая вода соответствует санитарным требованиям. К тому же питьевая вода должна быть доступна ребенку в течение всего времени его нахождения в образовательном учреждении. Здоровье и безопасность детей — превыше всего", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20190920/1558883693.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, общество