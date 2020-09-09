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https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576999091.html
Акции AstraZeneca упали из-за приостановки испытаний вакцины от COVID-19
Акции британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижаются на 1,69% после сообщений о приостановке ею испытаний... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:25
2020-09-09T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ftse
лондонская фондовая биржа
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
япония
оксфорд
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<strong>ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Акции британо-шведской фармацевтической компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Londonskaja_fondovaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Лондонской фондовой бирже</a> (LSE) снижаются на 1,69% после сообщений о приостановке ею испытаний вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торговой площадки.По состоянию на 17.08 мск ценные бумаги теряли в цене 1,69%, опустившись до 82,07 фунта стерлингов. При этом основной индекс британского фондового рынка <a href="http://ria.ru/organization_FTSE/" target="_blank" data-auto="true">FTSE</a> 100 в среду торгуется в "зеленой" зоне.Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a>, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, ftse, лондонская фондовая биржа, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , япония, оксфорд, сша, экономика

Акции AstraZeneca упали из-за приостановки испытаний вакцины от COVID-19

17:25 09.09.2020 (обновлено: 22:59 09.09.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Акции британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижаются на 1,69% после сообщений о приостановке ею испытаний вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 17.08 мск ценные бумаги теряли в цене 1,69%, опустившись до 82,07 фунта стерлингов. При этом основной индекс британского фондового рынка FTSE 100 в среду торгуется в "зеленой" зоне.
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:21Распространение нового коронавируса
В США назвали досадной паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca
Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.
В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в Японии. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами Оксфорда, в августе перешла к третьей фазе испытаний в США. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19FTSEЛондонская фондовая биржаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоAstraZenecaЯпонияОксфордСШАЭкономика
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