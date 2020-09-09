https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576999091.html

Акции AstraZeneca упали из-за приостановки испытаний вакцины от COVID-19

Акции британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca на Лондонской фондовой бирже (LSE) снижаются на 1,69% после сообщений о приостановке ею испытаний... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:25

2020-09-09T17:25

2020-09-09T22:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ftse

лондонская фондовая биржа

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

япония

оксфорд

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<strong>ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> Акции британо-шведской фармацевтической компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> на <a href="http://ria.ru/organization_Londonskaja_fondovaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Лондонской фондовой бирже</a> (LSE) снижаются на 1,69% после сообщений о приостановке ею испытаний вакцины от коронавируса, свидетельствуют данные торговой площадки.По состоянию на 17.08 мск ценные бумаги теряли в цене 1,69%, опустившись до 82,07 фунта стерлингов. При этом основной индекс британского фондового рынка <a href="http://ria.ru/organization_FTSE/" target="_blank" data-auto="true">FTSE</a> 100 в среду торгуется в "зеленой" зоне.Клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса были приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>. Представитель компании сообщил, что AstraZeneca намерена ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний. По словам представителя, приостановка испытаний носит рутинный характер и необходима в подобных случаях. Как долго продлится приостановка клинических испытаний, пока неизвестно.В среду стало известно, что компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины и в <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Вакцина AstraZeneca, разрабатываемая вместе со специалистами <a href="http://ria.ru/location_Oxford/" target="_blank" data-auto="true">Оксфорда</a>, в августе перешла к третьей фазе испытаний в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Ранее испытания AstraZeneca начались в Великобритании, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa/" target="_blank" data-auto="true">ЮАР</a>. Компания разрабатывает вакцину на основе аденовирусных векторов обезьян.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576994828.html

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япония

оксфорд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ftse, лондонская фондовая биржа, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , япония, оксфорд, сша, экономика