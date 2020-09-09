https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576997402.html

Белоруссия подключилась к завершающему этапу испытаний российской вакцины

Министерство здравоохранения Белоруссии подключилось к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса COVID-19, заявил в среду... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:58

2020-09-09T16:58

2020-09-09T17:20

распространение нового коронавируса

роман головченко

россия

министерство здравоохранения белоруссии

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

белоруссия

общество

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<strong>МИНСК, 9 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Министерство здравоохранения Белоруссии</a> подключилось к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса COVID-19, заявил в среду премьер республики <a href="https://ria.ru/person_roman-golovchenko" target="_blank">Роман Головченко</a>.Ранее президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> заявил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат. Минздрав республики со своей стороны сообщал, что белорусской стороной уже определены клинические базы для проведения клиниспытаний."Вы знаете, мы сейчас в плотном очень переговорном процессе находимся (c РФ - ред.). Белорусский минздрав подключился к завершающему этапу клинических испытаний. Я один из участников этапа. Поэтому в ближайшее время он должен быть завершен, вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством", - заявил Головченко. Соответствующее видео опубликовала в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576895305.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), белоруссия, общество