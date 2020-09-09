https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576994828.html

В США назвали досадной паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T16:21

2020-09-09T16:21

2020-09-09T16:21

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

astrazeneca

оксфордский университет

великобритания

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, и выразил надежду, что компания сможет продолжить испытания.Ранее в среду портал Stat News со ссылкой на представителя AstraZeneca сообщил о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании отметил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится.По словам главного инфекциониста США, испытания проводятся в несколько фаз именно по таким причинам, чтобы убедиться в безопасности вакцины.Он отметил, что приостановка испытаний как в случае с AstraZeneca - не редкость.Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca в августе перешла к третьей фазе испытаний в ряде стран.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200909/astrazeneca-1576969754.html

Make Yellowstone Great Again Приостановка связана с производством дозы Новичка для Навального. Сорян. 11

Степан Краснов В очередь за Спутником V. 10

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великобритания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, сша, в мире