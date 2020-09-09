Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576994828.html
В США назвали досадной паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca
Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:21
2020-09-09T16:21
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576275822_0:4:3034:1711_1400x0_80_0_0_42b92da414de97e2539dac0c7e27216e.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, и выразил надежду, что компания сможет продолжить испытания.Ранее в среду портал Stat News со ссылкой на представителя AstraZeneca сообщил о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании отметил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится.По словам главного инфекциониста США, испытания проводятся в несколько фаз именно по таким причинам, чтобы убедиться в безопасности вакцины.Он отметил, что приостановка испытаний как в случае с AstraZeneca - не редкость.Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca в августе перешла к третьей фазе испытаний в ряде стран.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200909/astrazeneca-1576969754.html
Приостановка связана с производством дозы Новичка для Навального. Сорян.
11
В очередь за Спутником V.
10
5
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576275822_303:0:3034:2048_1400x0_80_0_0_c7ca3371a58b671488c511f80ca2e5ed.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
энтони фаучи, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, сша, в мире

В США назвали досадной паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca

16:21 09.09.2020
624
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, и выразил надежду, что компания сможет продолжить испытания.
Ранее в среду портал Stat News со ссылкой на представителя AstraZeneca сообщил о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании отметил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится.
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 10:22Распространение нового коронавируса
В Великобритании прокомментировали паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca
По словам главного инфекциониста США, испытания проводятся в несколько фаз именно по таким причинам, чтобы убедиться в безопасности вакцины.

"Этот конкретный кандидат от компании AstraZeneca имел серьезный побочный эффект, что означает, что приостанавливается дальнейший набор добровольцев для исследований до тех пор, пока точно не выяснится, что произошло... Очень досадно, что это произошло, надеюсь, они уладят это и смогут продолжить оставшуюся часть испытания", - сказал Фаучи в интервью CBS.

Он отметил, что приостановка испытаний как в случае с AstraZeneca - не редкость.
Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca в августе перешла к третьей фазе испытаний в ряде стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
9441100
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19AstraZenecaОксфордский университетВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Приостановка связана с производством дозы Новичка для Навального. Сорян.
9 сентября, 16:26
MYMake Yellowstone Great Again
190001
В очередь за Спутником V.
9 сентября, 16:26
Степан КрасновСтепан Краснов
810001
Рекомендуем
Флаги России и ЕС
Источник: Евросоюз запускает процедуру продления санкций против России
Разработка вакцины от коронавируса
Назван побочный эффект от британской вакцины от коронавируса
Производство вакцины от COVID-19
ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
Немецкий посол покинул МИД РФ без комментариев для прессы
Вызванный в МИД посол Германии покинул здание спустя два часа
Алексей Навальный
В ФРГ заявили, что Москва, а не Берлин владеет информацией по Навальному
Мария Колесникова на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
Отец Колесниковой заявил, что ее арестовали
Режиссер Андрей Кончаловский
Кончаловский прокомментировал новые правила выдвижения на "Оскар"
Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр выходит из здания МИД РФ в Москве
Посол Германии прокомментировал визит в МИД из-за ситуации с Навальным
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Краснов: группу россиян в Белоруссию заманили зарубежные спецслужбы
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Акции AstraZeneca упали из-за приостановки испытаний вакцины от COVID-19
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко
Белорусский премьер рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
Экспресс-тестирование на COVID-19
СМИ: в Италии создали тест на COVID-19 с результатом через три минуты
Министр обороны Таро Коно выступает на пресс-конференции в Токио. 11 сентября 2019
Министр обороны Японии заявил, что Китай стал угрозой их безопасности
Президент США Дональд Трамп
Трамп за полчаса ретвитнул 17 постов о выдвижении на Нобелевскую премию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:32Кинолог рассказал, как действовать при встрече с бездомными собаками
03:32"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
03:05Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей через госуслуги
03:02В Мексике обнаружили обезглавленное тело журналиста
02:34Эксперт рассказал, как Ефремов может использовать подставу Пашаева
02:07Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
02:03Эксперт рассказал, какие настройки в смартфоне лучше не трогать
02:00Назван способ сделать вредную пищу полезной
01:50Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тысяч
01:09Врач назвал версию внезапной смерти невесты в день свадьбы в Дагестане
00:16Ефремов сообщил, что Пашаев больше не будет его адвокатом
23:58Евросоюз призвал завершить диалог Сербии и Косово под своей эгидой
23:32Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса
23:18В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
23:14Водителям рассказали, как их могут "подловить" за невнимательность
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:59СМИ: бразильский штат намерен исследовать российскую вакцину от COVID-19
22:59Тихановскую наградили на Международном экономическом форуме в Польше
22:55Экс-глава Офиса президента Украины покинул страну, опасаясь расправы
22:42Российские МиГ-29 перехватили самолеты ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Лента новостейМолния