https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576994828.html
В США назвали досадной паузу в испытаниях вакцины AstraZeneca
Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T16:21
2020-09-09T16:21
2020-09-09T16:21
распространение нового коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
astrazeneca
оксфордский университет
великобритания
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, и выразил надежду, что компания сможет продолжить испытания.Ранее в среду портал Stat News со ссылкой на представителя AstraZeneca сообщил о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании отметил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится.По словам главного инфекциониста США, испытания проводятся в несколько фаз именно по таким причинам, чтобы убедиться в безопасности вакцины.Он отметил, что приостановка испытаний как в случае с AstraZeneca - не редкость.Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca в августе перешла к третьей фазе испытаний в ряде стран.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200909/astrazeneca-1576969754.html
Make Yellowstone Great Again
Приостановка связана с производством дозы Новичка для Навального. Сорян.
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Степан Краснов
В очередь за Спутником V.
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великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энтони фаучи, коронавирус covid-19, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, сша, в мире
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал досадной приостановку вакцины от коронавируса, разрабатываемой исследователями Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, и выразил надежду, что компания сможет продолжить испытания.
Ранее в среду портал Stat News со ссылкой на представителя AstraZeneca сообщил о приостановке клинических испытаний вакцины из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Представитель компании отметил, что AstraZeneca "работает над тем, чтобы ускоренно проанализировать данный случай, чтобы минимизировать возможное влияние на сроки проведения испытаний". Точная природа нежелательного побочного эффекта неизвестна, однако, по словам источников, ожидается, что участник испытаний поправится.
По словам главного инфекциониста США, испытания проводятся в несколько фаз именно по таким причинам, чтобы убедиться в безопасности вакцины.
"Этот конкретный кандидат от компании AstraZeneca имел серьезный побочный эффект, что означает, что приостанавливается дальнейший набор добровольцев для исследований до тех пор, пока точно не выяснится, что произошло... Очень досадно, что это произошло, надеюсь, они уладят это и смогут продолжить оставшуюся часть испытания", - сказал Фаучи в интервью CBS.
Он отметил, что приостановка испытаний как в случае с AstraZeneca - не редкость.
Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca в августе перешла к третьей фазе испытаний в ряде стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.