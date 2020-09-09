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https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576985668.html
Создатели вакцины "Спутник V" готовы сделать ее доступной во всем мире
Разработчики вакцины от коронавируса "Спутник V" готовы сделать ее доступной для людей по всему миру, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:10
2020-09-09T14:11
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Разработчики вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" готовы сделать ее доступной для людей по всему миру, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Россия как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к ее исследованиям и другие страны, которые заинтересованы в ее применении для вакцинации населения. Создатели "Спутник V" открыты к диалогу и готовы сделать ее доступной для людей по всему миру", - сказал министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Создатели вакцины "Спутник V" готовы сделать ее доступной во всем мире

14:10 09.09.2020 (обновлено: 14:11 09.09.2020)
672
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разработчики вакцины от коронавируса "Спутник V" готовы сделать ее доступной для людей по всему миру, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Россия как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к ее исследованиям и другие страны, которые заинтересованы в ее применении для вакцинации населения. Создатели "Спутник V" открыты к диалогу и готовы сделать ее доступной для людей по всему миру", - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
54200111
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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