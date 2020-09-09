https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576985668.html

Создатели вакцины "Спутник V" готовы сделать ее доступной во всем мире

Разработчики вакцины от коронавируса "Спутник V" готовы сделать ее доступной для людей по всему миру, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:10

2020-09-09T14:10

2020-09-09T14:11

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Разработчики вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" готовы сделать ее доступной для людей по всему миру, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."Россия как разработчик первой в мире вакцины от COVID-19 подключает к ее исследованиям и другие страны, которые заинтересованы в ее применении для вакцинации населения. Создатели "Спутник V" открыты к диалогу и готовы сделать ее доступной для людей по всему миру", - сказал министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)