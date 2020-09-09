РФПИ договорился о поставке вакцины от COVID-19 в Мексику
13:42 09.09.2020 (обновлено: 13:49 09.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", поставки могут начаться в ноябре, сообщил фонд.
"Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" (25% населения Мексики)", - говорится в сообщении.
"Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов. В рамках соглашения Landsteiner Scientific займется дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнера РФПИ", - также рассказали в фонде.
Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации Минздрава России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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