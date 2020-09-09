https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576983766.html

РФПИ договорился о поставке вакцины от COVID-19 в Мексику

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:42

2020-09-09T13:42

2020-09-09T13:49

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

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российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

мексика

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a> 32 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, поставки могут начаться в ноябре, сообщил фонд."Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" (25% населения Мексики)", - говорится в сообщении.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации Минздрава России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, мексика, в мире