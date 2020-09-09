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https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576983766.html
РФПИ договорился о поставке вакцины от COVID-19 в Мексику
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:42
2020-09-09T13:49
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
мексика
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a> 32 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">"Спутник V"</a>, поставки могут начаться в ноябре, сообщил фонд."Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" (25% населения Мексики)", - говорится в сообщении.Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации Минздрава России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, мексика, в мире

РФПИ договорился о поставке вакцины от COVID-19 в Мексику

13:42 09.09.2020 (обновлено: 13:49 09.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", поставки могут начаться в ноябре, сообщил фонд.
"Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявляют о соглашении о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" (25% населения Мексики)", - говорится в сообщении.
"Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 года в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов. В рамках соглашения Landsteiner Scientific займется дистрибуцией вакцины на территории Мексики в качестве партнера РФПИ", - также рассказали в фонде.
Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 11 августа получила свидетельство о регистрации Минздрава России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
2130002
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМексикаВ мире
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