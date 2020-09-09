https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576983117.html

Главный онколог Минздрава привился от коронавируса

Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что сделал прививку от коронавируса, так как доверяет вакцине "Спутник V". РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:33

2020-09-09T13:33

2020-09-09T13:33

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

андрей каприн

здоровье - общество

astrazeneca

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Главный внештатный онколог Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a> заявил, что сделал прививку от коронавируса, так как доверяет вакцине "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>".Он уточнил, что антитела выработались. Отечественная вакцина вызывает доверие, отметил Каприн.Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей каприн, здоровье - общество, astrazeneca , министерство здравоохранения рф (минздрав россии)