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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576983117.html
Главный онколог Минздрава привился от коронавируса
Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что сделал прививку от коронавируса, так как доверяет вакцине "Спутник V". РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:33
2020-09-09T13:33
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
андрей каприн
здоровье - общество
astrazeneca
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Главный внештатный онколог Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a> заявил, что сделал прививку от коронавируса, так как доверяет вакцине "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>".Он уточнил, что антитела выработались. Отечественная вакцина вызывает доверие, отметил Каприн.Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, андрей каприн, здоровье - общество, astrazeneca , министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Главный онколог Минздрава привился от коронавируса

13:33 09.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн заявил, что сделал прививку от коронавируса, так как доверяет вакцине "Спутник V".

"Я сам сделал прививку. Четыре недели прошло после вакцинации", - рассказал Каприн РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли прививаться вакциной "Спутник V".

Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:51Распространение нового коронавируса
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Он уточнил, что антитела выработались. Отечественная вакцина вызывает доверие, отметил Каприн.
Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
380003
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей КапринЗдоровье - ОбществоAstraZenecaМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
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