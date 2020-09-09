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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576982471.html
Для третьей фазы испытаний вакцины от COVID набрали 30 тысяч добровольцев
Почти 31 тысяча желающих участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса набраны в РФ за 10 дней, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:22
2020-09-09T13:22
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Почти 31 тысяча желающих участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса набраны в РФ за 10 дней, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 стартует в России в среду."Набрана уже практически 31 тысяча желающих участвовать (в третьей фазе исследований вакцины от коронавируса), буквально за 10 дней", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что параллельно разработан новый формат наблюдения, в том числе мобильное приложение, которое позволит уже установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины. "Первый опыт в мире", - добавил Мурашко.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

Для третьей фазы испытаний вакцины от COVID набрали 30 тысяч добровольцев

13:22 09.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкДоброволец, участвующий в испытаниях вакцины от COVID-19
Доброволец, участвующий в испытаниях вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Доброволец, участвующий в испытаниях вакцины от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Почти 31 тысяча желающих участвовать в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса набраны в РФ за 10 дней, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что третья фаза клинических исследований вакцины от COVID-19 стартует в России в среду.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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"Набрана уже практически 31 тысяча желающих участвовать (в третьей фазе исследований вакцины от коронавируса), буквально за 10 дней", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что параллельно разработан новый формат наблюдения, в том числе мобильное приложение, которое позволит уже установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины. "Первый опыт в мире", - добавил Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1460004
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
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