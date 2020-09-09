В Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса

"Нелишним будет вспомнить, что та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, то есть наш "Спутник" - это все-таки человеческая вакцина, а у AstraZeneca речь идет об обезьяньей вакцине. В любом случае, нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна в том плане, и пока все идет нормально".