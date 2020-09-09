https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576978944.html

В Москве началась вакцинация от коронавируса

Москвичей начали прививать от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования препарата, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:45

2020-09-09T12:45

2020-09-09T13:50

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Москвичей начали прививать от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования препарата, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития <u><a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/">Анастасия Ракова</a></u>.Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи приглашают жителей столицы принять участие в эксперименте. Вакцинация проходит бесплатно, нужны 40 тысяч добровольцев."Количество желающих ежедневно растет. Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от COVID проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20", — добавила Ракова.По ее словам, вакцину будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами, это сделано для усиления иммунной защиты.Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.При первых испытаниях препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.Уровень антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html

Фея Волшебная Доверяю гамалеевской вакцине на 100%. Несмотря на нервозность Ланцетов и пр. западных интересантов. Неужели кому-то непонятно, что не стали бы власти запускать вакцинацйию, если бы не были уверены в ее безопасности и эффективности? Можно в чем угодно сомневаться в наших реалиях, но тольке не в этом. 160

Егор Воронин Скажите пожалуйста, а будет ли дан полноценный ответ на открытое письмо, опубликованное "The Lancet"? А то в этом письме указывают на очень интересные совпадения результатов, указывают на несоответствия и просят предоставить изначальные данные, а не красивый график. По непонятной причине внятный ответ авторы вакцины давать отказались. Вот как-то немного смущает это. 127

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", анастасия ракова , здоровье - общество, москва