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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576978944.html
В Москве началась вакцинация от коронавируса
Москвичей начали прививать от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования препарата, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:45
2020-09-09T13:50
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Москвичей начали прививать от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования препарата, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития <u><a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/">Анастасия Ракова</a></u>.Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи приглашают жителей столицы принять участие в эксперименте. Вакцинация проходит бесплатно, нужны 40 тысяч добровольцев."Количество желающих ежедневно растет. Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от COVID проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20", — добавила Ракова.По ее словам, вакцину будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами, это сделано для усиления иммунной защиты.Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.При первых испытаниях препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.Уровень антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576979760.html
Доверяю гамалеевской вакцине на 100%. Несмотря на нервозность Ланцетов и пр. западных интересантов. Неужели кому-то непонятно, что не стали бы власти запускать вакцинацйию, если бы не были уверены в ее безопасности и эффективности? Можно в чем угодно сомневаться в наших реалиях, но тольке не в этом.
160
Скажите пожалуйста, а будет ли дан полноценный ответ на открытое письмо, опубликованное "The Lancet"? А то в этом письме указывают на очень интересные совпадения результатов, указывают на несоответствия и просят предоставить изначальные данные, а не красивый график. По непонятной причине внятный ответ авторы вакцины давать отказались. Вот как-то немного смущает это.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", анастасия ракова , здоровье - общество, москва

В Москве началась вакцинация от коронавируса

12:45 09.09.2020 (обновлено: 13:50 09.09.2020)
43403
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике № 62 в Москве
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике № 62 в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике № 62 в Москве
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Москвичей начали прививать от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования препарата, сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого. Первые участники исследования сегодня сделали прививку", — рассказала она.
Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи приглашают жителей столицы принять участие в эксперименте. Вакцинация проходит бесплатно, нужны 40 тысяч добровольцев.
"Количество желающих ежедневно растет. Мы видим, можно сказать, ажиотаж. Заявку подали уже более 35 тысяч москвичей. Сейчас в столице исследование вакцины от COVID проводится на базе шести медучреждений. В дальнейшем их число увеличится до 20", — добавила Ракова.
По ее словам, вакцину будут вводить в два этапа. На первом этапе добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами, это сделано для усиления иммунной защиты.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 12:51Распространение нового коронавируса
В Кремле назвали преимущества российской вакцины от коронавируса
Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
При первых испытаниях препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
Уровень антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
371191124170
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМосква
Популярные комментарии
Доверяю гамалеевской вакцине на 100%. Несмотря на нервозность Ланцетов и пр. западных интересантов. Неужели кому-то непонятно, что не стали бы власти запускать вакцинацйию, если бы не были уверены в ее безопасности и эффективности? Можно в чем угодно сомневаться в наших реалиях, но тольке не в этом.
9 сентября, 13:14
ФВФея Волшебная
79502470
Скажите пожалуйста, а будет ли дан полноценный ответ на открытое письмо, опубликованное "The Lancet"? А то в этом письме указывают на очень интересные совпадения результатов, указывают на несоответствия и просят предоставить изначальные данные, а не красивый график. По непонятной причине внятный ответ авторы вакцины давать отказались. Вот как-то немного смущает это.
9 сентября, 13:02
ЕВЕгор Воронин
56152063
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