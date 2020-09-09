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Центр Гамалеи планирует создать единую вакцину от гриппа и COVID-19
Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T11:36
2020-09-09T11:36
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> одновременно, сообщил РИА Новости директор центра <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа",- рассказал Гинцбург.Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.По словам Гинцбурга, говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Центр Гамалеи планирует создать единую вакцину от гриппа и COVID-19

11:36 09.09.2020
496
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Центр имени Гамалеи планирует создать комбинированную вакцину, которая будет защищать от гриппа и коронавирусной инфекции одновременно, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"Планируем создавать комбинированную вакцину, которая будет защищать и от коронавируса, и от гриппа",- рассказал Гинцбург.
Он пояснил, что для новой вакцины потребуется проведение клинических испытаний.
По словам Гинцбурга, говорить о сроках появления такой вакцины ещё пока рано.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1660003
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
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