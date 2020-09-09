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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576966779.html
Глава Ростеха привился от коронавируса
Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и чувствует себя отлично, появились антитела. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T09:06
2020-09-09T09:06
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
ростех
сергей чемезов
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Глава госкорпорации "Ростех" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> заявил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и чувствует себя отлично, появились антитела."Да (сделал прививку – ред.)... Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали. Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно проверял результат – антитела есть, то есть иммунитет сформировался", – сказал он журналистам.Чемезов отметил, что предприятия "Ростеха" ведут несколько совместных проектов по борьбе с коронавирусом с разработчиком данной вакцины – центром Гамалеи."Это хорошая научная школа, серьезные профессионалы, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, поэтому сомнений особо не было", – подчеркнул глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ростех, сергей чемезов

Глава Ростеха привился от коронавируса

09:06 09.09.2020
329
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Спутник V"
Вакцина от COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вакцина от COVID-19 "Спутник V"
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и чувствует себя отлично, появились антитела.
"Да (сделал прививку – ред.)... Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали. Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно проверял результат – антитела есть, то есть иммунитет сформировался", – сказал он журналистам.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Эксперт назвала вакцину "Спутник V" "неокончательным решением"
Чемезов отметил, что предприятия "Ростеха" ведут несколько совместных проектов по борьбе с коронавирусом с разработчиком данной вакцины – центром Гамалеи.
"Это хорошая научная школа, серьезные профессионалы, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, поэтому сомнений особо не было", – подчеркнул глава "Ростеха".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
641003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоРостехСергей Чемезов
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