https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576966779.html

Глава Ростеха привился от коронавируса

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и чувствует себя отлично, появились антитела. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T09:06

2020-09-09T09:06

2020-09-09T09:06

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

ростех

сергей чемезов

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Глава госкорпорации "Ростех" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> заявил, что привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V" и чувствует себя отлично, появились антитела."Да (сделал прививку – ред.)... Вакцину перенес в целом нормально, поначалу небольшое недомогание было – это нормально, мне сказали. Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно проверял результат – антитела есть, то есть иммунитет сформировался", – сказал он журналистам.Чемезов отметил, что предприятия "Ростеха" ведут несколько совместных проектов по борьбе с коронавирусом с разработчиком данной вакцины – центром Гамалеи."Это хорошая научная школа, серьезные профессионалы, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, поэтому сомнений особо не было", – подчеркнул глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576964853.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, ростех, сергей чемезов