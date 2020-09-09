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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576964853.html
Эксперт назвала вакцину "Спутник V" "неокончательным решением"
Первая российская вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, позволяет при вакцинации получить сравнимый с натуральным иммунитет, поэтому есть надежда... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T07:28
2020-09-09T07:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сша
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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Первая российская вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, позволяет при вакцинации получить сравнимый с натуральным иммунитет, поэтому есть надежда что, она станет первым барьером на пути распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и поможет нам продержаться до появления более совершенных вакцин с эффектами более длительного действия, заявила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_ancha-baranova/" target="_blank" data-auto="true">Анча Баранова</a>.В прошлую пятницу ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.РФПИ сообщал, что вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований. По данным фонда, уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сша

Эксперт назвала вакцину "Спутник V" "неокончательным решением"

07:28 09.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первая российская вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, позволяет при вакцинации получить сравнимый с натуральным иммунитет, поэтому есть надежда что, она станет первым барьером на пути распространения COVID-19 и поможет нам продержаться до появления более совершенных вакцин с эффектами более длительного действия, заявила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США) доктор биологических наук Анча Баранова.
"Появились данные о вакцине института Гамалеи, статья была опубликована в журнале Lancet. Прочитав статью, мне стало понятно, что эта вакцина окончательным решением не является и разработчиками в качестве окончательного решения не планируется. Потому что иммунитет, который возникает после вакцины, сопоставим с иммунитетом, который возникает при натуральной инфекции. А нам для эффективной борьбы с коронавирусом нужен иммунитет, который превышает его. Эта вакцина является первым барьером для защиты общества, и она немного снижает давление COVID-19 на нашу жизнь. Дальше потребуется какая-то другая вакцина, она также может быть разработана или уже разрабатывается в России, например тем же "Вектором", - сказала Баранова.
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В прошлую пятницу ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
РФПИ сообщал, что вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований. По данным фонда, уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
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