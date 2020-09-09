https://ria.ru/20200909/vaktsina-1576964853.html

Эксперт назвала вакцину "Спутник V" "неокончательным решением"

Первая российская вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, позволяет при вакцинации получить сравнимый с натуральным иммунитет, поэтому есть надежда... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T07:28

2020-09-09T07:28

2020-09-09T07:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

сша

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<strong>МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.</strong> Первая российская вакцина, разработанная в институте имени Гамалеи, позволяет при вакцинации получить сравнимый с натуральным иммунитет, поэтому есть надежда что, она станет первым барьером на пути распространения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> и поможет нам продержаться до появления более совершенных вакцин с эффектами более длительного действия, заявила РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) доктор биологических наук <a href="http://ria.ru/person_ancha-baranova/" target="_blank" data-auto="true">Анча Баранова</a>.В прошлую пятницу ведущий международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.РФПИ сообщал, что вакцина "Спутник V" сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у 100% участников клинических исследований. По данным фонда, уровень вируснейтрализующих антител у добровольцев, вакцинированных "Спутник V", в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сша