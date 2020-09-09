https://ria.ru/20200909/vafli-1576937809.html

Disney поделился рецептом знаменитых шоколадных вафель с кофейным муссом

На сайте Disney Parks опубликовали рецепт знаменитых шоколадных вафель с замороженным кофейным муссом, которые подают во флоридском тематическом парке Disney's... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T06:39

2020-09-09T06:39

2020-09-09T06:39

культура

стиль жизни

новости культуры

disney world

еда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576943207_0:31:3073:1759_1400x0_80_0_0_04c7f6c2841e76038178e37235aa829a.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> На сайте Disney Parks <a href="https://disneyparks.disney.go.com/blog/2020/09/disneymagicmoments-cooking-up-the-magic-with-a-yummy-recipe-to-kick-off-waffle-week/" target="_blank">опубликовали</a> рецепт знаменитых шоколадных вафель с замороженным кофейным муссом, которые подают во флоридском тематическом парке Disney's Animal Kingdom, посвященном охране окружающей среды и животных. Это сладкое угощение необходимо готовить в три этапа: отдельно сделать мусс, шоколадный соус и вафли. Для того чтобы приготовить 8-10 порций такого угощения понадобится:<strong>Для мусса: </strong>три стакана "чипсов" (крошки) белого шоколада, 4 стакана жирных сливок (их надо будет использовать частями), 3 столовые ложки эспрессо или крепко сваренного кофе и 6 яичных желтков. <strong>Для соуса: </strong>1/2 стакана жирных сливок, 1/2 стакана сахара, 1/4 стакана воды, 2 чайные ложки кукурузного сиропа, 1/4 стакана и 2 столовые ложки какао-порошка, 2 столовые ложки шоколадных "чипсов". <strong>Для вафель: </strong>1 1/2 стакана муки, 2 столовые ложки какао-порошка, 1 1/2 столовые ложки сахара, столовая ложка разрыхлителя, 1/4 чайной ложки соли, 1 3/4 стакана молока, яйцо, 1/4 стакана сливочного масла, 1/8 стакана шоколадных "чипсов".Чтобы приготовить <strong>кофейный мусс</strong>, белый шоколад нужно поместить в небольшую жаропрочную миску, затем в отдельной кастрюле небольшого размера смешать стакан сливок и кофе. Нагреть ингредиенты, но не доводить до кипения. Залить горячими сливками "чипсы" из белого шоколада и перемешивать массу, пока она не станет однородной. После этого следует добавить яичные желтки. В отдельной миске взбить оставшиеся 3 стакана сливок до плотных пиков и добавить смесь с белым шоколадом. Получившийся мусс выложить в слегка смазанную маслом форму для маффинов или кексов и заморозить. Для <strong>шоколадного соуса</strong> в кастрюле необходимо соединить сливки, сахар, воду, кукурузный сироп, какао. Поставить на средний или сильный огонь и постоянно помешивать смесь, пока сахар не растворится. После этого нужно убавить огонь до минимума, положить шоколад и ждать, пока он не растает. Перед подачей соус оптимально держать в теплом месте.Наконец, чтобы получились <strong>вафли</strong>, нужно просеять муку, после чего добавить к ней какао-порошок, сахар, разрыхлитель и соль (лучше всего использовать миску среднего размера). В отдельной глубокой посуде взбить молоко и яйцо. Сливочное масло и шоколад поместить в миску, подходящую для использования в микроволновке, и поставить ее туда на 20 секунд. Готовую массу достать и перемешать. Если шоколад не растает, то подержать в СВЧ-печи еще 10 секунд. Растопленную шоколадно-масляную смесь добавить в молочно-яичную и перемешать.Получившуюся массу объединить с сухими ингредиентами (мука, какао, сахар, разрыхлитель, соль) и как следует перемешать. Готовое тесто выкладывать в вафельнице. Чтобы десерт выглядел так, будто его приготовили в Disney's Animal Kingdom, на теплые вафли кладут мусс, сверху поливают шоколадным соусом и сразу же подают.

https://ria.ru/20200505/1570955783.html

https://ria.ru/20200415/1570050798.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, disney world, еда