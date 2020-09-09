https://ria.ru/20200909/ukraina-1577011593.html
В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:29
2020-09-09T22:29
2020-09-09T22:29
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> назвал "хамством" заочный арест <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.Ранее пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым."Это делается, исключительно чтобы попытаться насолить соседней стране. Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, украинскому народу в очередной раз не повезло с руководством страны, которое променяло дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией, на "западные подачки"."Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576997293.html
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html
Make Yellowstone Great Again
Ждем санкций Украины против Солнца, ведь оно светит в Крыму.
26
Степан Краснов
Продолжайте удивляться, возмущаться и глазками хлопать......
21
9
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил шеремет, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет
назвал "хамством" заочный арест Украиной
65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
Ранее пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.
"Это делается, исключительно чтобы попытаться насолить соседней стране. Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинскому народу в очередной раз не повезло с руководством страны, которое променяло дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией, на "западные подачки".
"Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".