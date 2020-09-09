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В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов
Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с... РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T22:29
2020-09-09T22:29
михаил шеремет
госдума рф
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> назвал "хамством" заочный арест <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.Ранее пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым."Это делается, исключительно чтобы попытаться насолить соседней стране. Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, украинскому народу в очередной раз не повезло с руководством страны, которое променяло дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией, на "западные подачки"."Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576997293.html
https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html
Ждем санкций Украины против Солнца, ведь оно светит в Крыму.
26
Продолжайте удивляться, возмущаться и глазками хлопать......
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республика крым
севастополь
украина
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михаил шеремет, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов

22:29 09.09.2020
7684
© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.
Ранее пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым.
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"Это делается, исключительно чтобы попытаться насолить соседней стране. Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинскому народу в очередной раз не повезло с руководством страны, которое променяло дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией, на "западные подачки".
"Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Обсудить 9
Михаил ШереметГосдума РФРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ждем санкций Украины против Солнца, ведь оно светит в Крыму.
9 сентября, 22:50
MYMake Yellowstone Great Again
6181001
Продолжайте удивляться, возмущаться и глазками хлопать......
9 сентября, 22:42
Степан КрасновСтепан Краснов
10001010
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