https://ria.ru/20200909/ukraina-1577011593.html

В Госдуме назвали "хамством" заочный арест Украиной российских самолетов

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал "хамством" заочный арест Украиной 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T22:29

2020-09-09T22:29

2020-09-09T22:29

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

севастополь

оон

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> назвал "хамством" заочный арест <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a> 65 российских самолетов, летавших в Крым, и заверил, что на авиасообщении с полуостровом это никак не отразится.Ранее пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины, сообщила, что украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым."Это делается, исключительно чтобы попытаться насолить соседней стране. Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения. Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России. Для Крыма решение украинских властей никаких последствий не несет, на авиасообщении с полуостровом это никак не скажется", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, украинскому народу в очередной раз не повезло с руководством страны, которое променяло дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией, на "западные подачки"."Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200909/sanktsii-1576997293.html

https://ria.ru/20200909/sanktsii-1577011437.html

Make Yellowstone Great Again Ждем санкций Украины против Солнца, ведь оно светит в Крыму. 26

Степан Краснов Продолжайте удивляться, возмущаться и глазками хлопать...... 21

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республика крым

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил шеремет, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире